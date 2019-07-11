莲全身都是宝 莲子养心补脾、藕节收敛止血

莲，睡莲科，别名荷花、芙蓉、藕花、菡萏、芙蕖、红蕖、水芸、水芝、水华、泽芝、蕖仙、中国莲等，多年生水生草本植物，全国大部分地区都有分布。多生于湖沼、水泽、池塘、水田等平静浅水中。

花梗和叶柄等长或稍长；花单生于花梗顶端，直径10~20厘米，芳香；花瓣有红、粉红、白等颜色。花托表面具多数散生蜂窝状孔洞，受精后逐渐膨大称为莲蓬，每一孔洞内生一小坚果。坚果椭圆形或卵形，果皮革质，熟时黑褐色。种子卵形或椭圆形。花期6~8月，果期 8~10月。

根状茎横生，肥厚，节间膨大，内有多数纵行通气孔道，节部缢缩，上生黑色鳞叶，下生须状不定根。叶圆形，盾状，直径25~90厘米，全缘稍呈波状，被蜡质白粉，叶脉从中央射出，有1~2次叉状分枝；叶柄粗壮，圆柱形，长1~2米，中空，外面散生小刺。

应 用

全株各部分均可入药，荷花能散瘀止血、去湿消风；莲子能养心补脾、益肾涩精；莲衣能收涩止血；莲子心能清心安神、交通心肾、涩精止血；莲房能化瘀止血；莲须能清心益肾、涩精止血；荷叶能清暑化湿、升发清阳、凉血止血；荷叶蒂能解暑祛湿、止血安胎；荷梗能解暑清热、理气化湿；藕能清热生津、凉血、散瘀、止血；藕节能收敛止血、化瘀。

由于莲的品种繁多，不同品种的不同部位，其药效可能略有差异。

荷花粥

摘取新鲜荷花瓣和莲须（花蕊），焙干研成细末20克，小米适量。将荷瓣、莲须与小米一起煮成粥，每日服用1~2次。此粥可清心凉血，防治失眠，养颜美容，延缓衰老。

荷叶糯米鸡

鲜荷叶1张，鸡腿2个，莲子、香菇、糯米、豌豆、腊肠适量。将荷叶洗净入沸水烫一下。泡发香菇、糯米和莲子。鸡腿去骨，用刀背拍松、切小块，用蚝油、生抽、酒酿和盐腌渍片刻。把荷叶铺在盘子上，先铺一层糯米，放入鸡肉和香菇，再铺一层糯米和豌豆，最后撒一层莲子和腊肠，用荷叶包裹，上蒸笼大火蒸30分钟即成。

莲子枣仁桂圆汤

去芯莲子20个（3~4人份），桂圆肉10个，酸枣仁9克。全部材料洗净，稍浸泡后，一起放进砂煲，加适量清水，大火煮沸后改小火煲至莲子软化，加入少许冰糖煮至融化即可。此汤养心、宁神、益智、养颜、解暑，特别适宜夏日饮用。

（摘自《路边的本草记》 中国医药科技出版社出版 薛滨 编著）