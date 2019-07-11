警惕！一场“感冒”引出大问题

小王怎么也没有想到，一场看似普通的感冒，竟牵扯出背后的“真凶”。某天小王晨起时发热、头疼伴流涕，前往医院抽血化验，结果显示基本正常，服药数日症状好转，但总觉嗓子不适，伴有浓痰。直至12天后，咽痛较前明显， 3天后上半身出现红点且有瘙痒，这时小王才前往另一家医院五官科进行全面检查，发现左鼻腔有息肉，活检后病理结果提示为鼻型NKT细胞淋巴瘤。

面对这个结果，小王心有不甘，平日自个生活饮食作息规律，不喜烟酒，几乎每天坚持锻炼，也无家族遗传病史，好端端的怎么就突然得了癌症？无独有偶，住院后小王在交谈中发现，同病房的小陈也是相似的情况入院的。

淋巴瘤是什么疾病呢？淋巴瘤是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，主要表现为无痛性淋巴结肿大、肝脾肿大，全身各组织器官均可受累，伴发热、盗汗、消瘦、瘙痒等全身症状。普通感冒俗称“伤风”，又称急性上呼吸道感染，多由病毒引起，也可并发细菌感染，主要表现为鼻部症状，如喷嚏、鼻塞、流清水样鼻涕，也可表现为咳嗽、咽干、咽痒或灼热感，甚至鼻后滴漏感。如无并发症，5～7天可痊愈。

淋巴瘤早期症状与很多普通感冒的症状相似，我们该如何提高警惕，第一时间抓住蛛丝马迹做到早发现呢？主要有以下几点。

淋巴结肿大 淋巴瘤首发症状可能是无痛性淋巴结肿大。以颈淋巴结肿大最为常见，其次为腋窝、腹股沟淋巴结。

不明原因的发热 淋巴瘤患者多会出现不明原因的发热症状，有时容易与感冒相混淆，还会出现夜间盗汗、咳嗽等类似感冒的症状。

皮肤无缘无故地瘙痒 瘙痒是淋巴瘤早期症状中较为特异的表现，因此出现不明原因的皮肤瘙痒要引起重视，应及时到医院检查，以明确与皮肤病的差异。

体重明显下降 淋巴瘤患者多在短期内会出现无明显原因的体重减轻，对于近半年内没有特殊原因或者原因不明的体重减轻超过10%，要尽早查明原因，不可掉以轻心。

在和小王进一步沟通中，我们了解到小王的病并非突如其来，其实身体早有预示。小王回忆，一方面是体重上，短短3个月之间体重减少了8公斤，但对此并未太过在意。另一个方面是身体状况，以往运动后多为后背和腋下出汗，最近几个月运动后明显大汗淋漓，夜间也时常有盗汗的情况。对此，小王觉得是天气逐渐炎热所导致，并未深想。除此之外，在几个月前开始，鼻子在晨起时略有不适感，但无流涕和通气不畅，对此轻微的变化未放在心上。

面对一些早期信号，大家心中应提高警惕，引起特别重视。当怀疑淋巴瘤时，可以前往医院做淋巴结或其他受累组织或器官的病理切片检查（活检）以确诊。正确的诊断和规范化治疗非常关键。早发现，早诊断，早治疗！（卢玟）