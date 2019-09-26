注射卡介苗淋巴结肿大怎么办

卡介苗接种被称为“出生第一针” ，一般在出生后24个小时之内注射。卡介苗是经过人工培养已无致病能力的牛型结核菌制成的菌苗，是一种用来预防儿童结核病的疫苗。接种后可使儿童产生对结核病的特殊抵抗力。对于预防儿童罹患结核性脑膜炎、血型播散性肺结核等重症结核病具有重要作用。目前卡介苗接种后异常反应的发生率约为0.11%。

在接种后3周左右，婴儿的接种部位会出现红肿，中间逐渐软化，形成白色小脓疱。脓疱破溃后，脓汁排出，经过1周～2周后结痂，愈合后可留有圆形瘢痕。上述过程一般要持续两个月左右。部分婴儿接种侧腋窝淋巴结会肿大，这是正常反应。随着接种部位的愈合，肿大淋巴结会自行消退。但是也有少部分不但不会消失，反而逐渐增大，甚至破溃。

遇到这种情况怎么办？要保持局部干爽、清洁，每日可用碘伏消毒；渗出物较多的，可去医院门诊局部换药处理。穿宽松的衣服和裤子。如果婴儿饮食、睡眠均好，体重增长也在正常范围，就不必恐慌，不要急于应用抗结核药物。如果对侧（非注射侧）腋窝或其他部位出现肿大淋巴结，则要听从专家医嘱，决定是否应用抗结核药物。

卡介苗也可引起严重皮疹、骨髓炎、全身播散型卡介苗感染（多见于伴有细胞免疫缺陷的婴儿）等，但是非常罕见。