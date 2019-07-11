在怀孕期间，为了避免对胎儿产生影响，一般不建议孕妇进行疫苗接种。因此在怀孕前，备孕女性可以通过疫苗的接种来为之后的孕期做保障，但有些疫苗接种后，需要过适当的时间才适宜怀孕，应该了解清楚。

风疹疫苗

如果孕妈妈被风疹病毒感染，25％风疹患者会在早孕期发生先兆流产、流产、胎死宫内等严重后果，也可能会导致胎儿出现先天性畸形或先天性耳聋。最好的预防办法，就是在孕前注射风疹疫苗。

注射时间：至少在孕前3个月。

免疫效果：有效率在98％左右，可达到终身免疫。

特别提醒：怀孕前未接种疫苗，怀孕早期怀疑可能感染风疹病毒，应尽快到医院做免疫性抗体IgM测定。一旦确定患有急性风疹，一般医生会劝说患者考虑终止怀孕。

乙肝疫苗

母婴传播是乙型肝炎的重要传播途径之一，母亲携带的乙肝病毒可通过胎盘屏障，直接感染胎儿，使胎儿一出生就成为乙肝病毒携带者。

注射时间：按照0、1、6的程序注射。即从第一针算起，在此后1个月时注射第二针，在6个月时注射第三针。建议在孕前9个月进行注射。

免疫效果：免疫率可达95％以上，有效期5～9年。如果有必要，可在注射疫苗后5～6年时加强注射1次。

特别提醒：部分人在打完第三针后还是不能产生抗体，或者产生抗体的数量很少。所以还需要进行加强注射，如果担心出现这种情况，最好把注射乙肝疫苗的时间提前到孕前11个月。

甲肝疫苗

甲肝病毒可以通过水源、饮食传播。妊娠期因内分泌的改变和营养需求量的增加，肝脏负担加重，抵抗病毒的能力减弱，极易被感染。因此，经常出差或在外就餐的女性，更应该在孕前注射甲肝疫苗。

注射时间：至少在孕前3个月。

免疫效果：接种甲肝疫苗后8周左右，便可产生很高的抗体，获得良好的免疫力。接种疫苗3年后可进行加强免疫。

特别提醒：甲肝病毒是通过饮食、水源途径传播的，由于在怀孕后孕妈妈抵抗病毒的能力减弱，很容易受到感染，所以注射甲肝疫苗是必要的。

流感疫苗

流感疫苗属短效疫苗，抗病毒时间只能维持1年左右，且只能针对性预防几种流感病毒，可根据自己的身体状况自行选择。

注射时间：如果准备怀孕的前3个月，刚好是在流感疫苗注射期，则可考虑注射。如果已怀孕，应询问医生是否可注射。

免疫效果：1年左右。

特别提醒：准备怀孕的女性，平时一定要养成锻炼身体的习惯，不断增强体质。

水痘疫苗

孕早期感染水痘，可导致胎儿先天性水痘或新生儿水痘，怀孕晚期感染水痘，可能导致孕妇患严重肺炎甚至致命。通过接种水痘-带状疱疹病毒疫苗，可在孕期有效防止感染水痘。

注射时间：至少在受孕前3～6个月。免疫效果：可达10年以上。

特别提醒：由于感染水痘－带状疱疹病毒后没有特效药物可治疗，主要是预防感染为主，育龄女性在怀孕前后应避免接触水痘患者。（陈升平）