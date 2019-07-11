盛夏时节话食疗 三款养生粥助你度夏

盛夏时节，不仅气温升高，更有暴风、骤雨、雷鸣的出现，湿热便容易内伏于机体中，令人难受。

总体来说，夏季的最后一个月——季夏发病的病因病机有以下三点。

●季夏进入伏天之后，气候炎热，易产生心烦不安、疲倦乏力、食欲不振、头晕等症状。此时要注意预防中暑、腹泻、痢疾等夏季常见病。炎热的季夏可以适当进食寒凉之品，以解火热之邪。

●大暑时节的湿气大，天气闷热，人体易出汗，而这个时候寒湿之邪容易趁机侵入人体，消暑之时易添阴暑之证。

●暑热时节，昼长夜短，人们的睡眠普遍受到影响。此时节更应早睡早起，保证休息时间。有条件的，中午最好午睡半小时，让大脑休息一下。另外，心脑血管疾病、面瘫、暑湿感冒等是此时的高发疾病。

季夏时节食材挑选举例

五谷：小麦、鲜玉米、绿豆、红豆、黄豆、粳米。蔬菜：油菜、葱头、水萝卜、油麦菜、土豆、黄瓜、苦瓜。

鱼、肉类：牛肉、排骨、鳝鱼、罗非鱼、鳜鱼。

水果：西瓜、荔枝、龙眼、哈密瓜、火龙果、榴莲。

调味品：辣椒酱、胡椒粉、香油、桂皮、香叶、八角茴香。

养生关键词：苦瓜、绿豆、麦冬、山楂。

苦瓜：性寒，味苦，入心、肝经。可清热祛暑，明目解毒，利尿凉血。有助于促进食欲，消暑退热。苦瓜性凉，脾胃虚寒者不宜食用。

绿豆：性寒，味甘，无毒，入心、胃经。可清热解毒，消暑除烦，止渴健胃，利水消肿。有助于增强食欲等。绿豆性寒，体虚寒者不宜多食或久食，脾胃虚寒泄泻者慎用。

麦冬：味甘、微苦，性微寒，入肺、心、胃经。功能养阴生津，润肺清心。适用于肺燥干咳、虚劳咳嗽、口渴喜饮、心烦眠差、大便秘结之症。另外麦冬还具有“美颜色，悦肌肤”之效。

山楂：性平，味甘涩，入脾、胃、肝经。对吞酸、泻痢、腰痛、疝气、饮食停滞、产后瘀滞腹痛等有治疗作用。有调血脂、降血压、促进消化等功效。

本品味酸，食用过多使人嘈杂易饥、损齿，脾胃虚弱者慎用。

苦瓜菊花粥（夏，清热解毒）

夏季也是消化系统疾病的高发期，但不同于春季。春季因天气乍暖还寒，气候变化无常，所以胃病患者较多，而到了夏天来医院就诊的多是肠道疾病的患者。痢疾就是比较典型的一种夏季肠道疾病。《素问·太阴阳明论》有云：“食饮不节，起居不时……下为飧泄，久为肠澼。”痢疾的发病主要是因为不注意饮食卫生，或与痢疾患者密切接触所致。儿童的发病率高于成人，所以在此提醒家长们，到了夏季要多注意饮食卫生，要保证食物的新鲜和干净，冰箱久存的食物最好不要吃。

到了夏季，不妨吃一些苦瓜菊花粥，有清暑热的功效，还可止痢解毒，特别适于中暑、痢疾患者服用。还要特别提醒一下，喝粥时要忌食一切温燥、麻辣、厚腻之物，如大蒜、辣椒、胡椒、茴香、酒、韭菜等。

原料 苦瓜100克，菊花50克，粳米60克，冰糖适量。

做法 将苦瓜洗净后去瓤，切成小块备用。粳米洗净，菊花漂洗干净，二者同入锅中，倒入适量清水，用武火煮至水沸。将苦瓜、冰糖放入锅中，改用文火继续煮至米烂熟时即可。

用法 早、晚各温服1碗，连服2天。

海带冬瓜豆瓣汤（夏，消暑利水）

有些人夏天会出现水肿、嗜睡、反应迟钝的症状，从中医学的角度来说，常见于脾气虚、脾不健运的人。脾不健运是由于手术、劳累、年老、饮食不节等因素，损伤了脾胃之气，导致脾气虚弱，使脾脏的功能异常。脾最主要的功能就是运化水谷精微，当脾不健运时，人的消化吸收功能就会减弱，血液循环里的营养物质就会减少，故见消化不良、嗜睡、反应迟钝、记忆力下降等。当身体长时间处于这种营养不良状态时，就会影响新陈代谢，使血液循环变慢，从而容易水肿。脾气虚弱，虽然能见于四季，但在夏季更为明显，尤其是农历六七月份，气候潮湿，脾喜燥恶湿，脾气虚弱而失健运的表现则会加重。

这类患者，治疗应以健脾益气利湿为主，也可适当食用一些海带冬瓜豆瓣汤。这个汤材料简单，只需浸发海带、去皮冬瓜、去皮蚕豆瓣和调料即可。此汤味道清爽，具有很好的消暑利水功效。除了甲状腺功能减退所致的低代谢综合征以外，还适用于高血压、血脂异常患者，以及中暑烦渴、水肿、汗多、头痛头晕等患者。冬瓜和海带都有很好的利尿作用，加上蚕豆健脾的效果很好，所以喝几天以后，能明显感到排尿变多，水肿情况改善。

原料 浸发海带60克，冬瓜250克，去皮蚕豆瓣5克，调料适量。

做法 先将洗净切成片状的海带和蚕豆瓣一起下锅，用香油炒一下，然后添加200 毫升水，加盖煮沸。待蚕豆将熟时，再把切成长方块的冬瓜和盐一起放入锅中，冬瓜烧熟即可。

用法 配餐服用，适量。

注意事项 蚕豆过敏者勿服，或不放蚕豆亦可。

苏叶薄荷粥（夏，清热解毒）

夏天要小心暑湿型感冒。夏天一般室内都有空调，比较凉爽，而室外气温高，空气湿度比较大，在这一冷一热间很容易造成感冒。同时，喉咙也会感觉很干，出现燥咳。所以夏天要注意清除体内湿热，谨防湿热型感冒的发生。若患了湿热型感冒，则可以喝苏叶薄荷粥，有助于更快痊愈。此粥具有清热解毒、清咽利喉的功效，适用于治疗风热、暑湿型感冒。要特别注意的是，仅限夏季食用，且不宜多食。

苏叶发表散寒、理气和营，具有治疗风寒感冒、恶寒发热、咳嗽气喘等功效。薄荷性凉味辛，有宣散风热、清头目、透疹之功效。两者合用对治疗湿热型感冒效果明显。之所以不宜多服用，是因为两者都是偏寒性的，服多了易伤脾胃。

原料 鲜苏叶15克，鲜薄荷15克（干品10克），粳米90克，冰糖适量。

做法 先将苏叶、薄荷洗净，放入砂锅里，加水适量煎煮至汁浓时停火，过滤取汁。再将淘净的粳米入锅煮粥，将熟时，加入苏叶、薄荷汁和冰糖，再煮3分钟沸开即可。

用法 每日2次，可于午、晚饭后凉服。

（摘自《养在二十四节气》 中国医药科技出版社出版 唐博祥主编）