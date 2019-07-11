中华口腔医学会牙周病学组常委 毕良佳

有些老人爱用硬毛牙刷，认为这样刷牙才干净，其实恰恰会造成牙龈出血。

刷毛太硬太软都不行。牙刷刷毛有软毛、中毛、硬毛3种。将刷毛直压在手背上，轻压时若有刺痛感，说明刷毛较硬。过硬的刷毛容易导致牙龈萎缩、牙颈部出现楔状缺损等；过软的刷毛则不能起到清洁牙面的作用。一般来讲，老人都有不同程度的牙龈萎缩现象,这时如果再用偏硬的刷毛，对牙龈损伤较大。因此，选择硬度中等偏软的牙刷较为合适。

小刷头最合适。对老人来说，小刷头在口腔中的灵活性较强，不仅不易伤害口腔内壁，而且对清洁牙齿内侧和后嚼牙有很大帮助。老年朋友也可以使用儿童牙刷，其刷毛经过磨圆,比较柔软,不刺激牙龈,细刷毛可以随意进出牙齿间隙，起到较好的清洁作用。此外，刷毛要稀疏,这是因为刷毛中经常会残留食物残渣,还有看不见的细菌,如果太密则很难清洁干净。

电动牙刷更能控制力度。如果牙齿保持得较好或者使用的是全副假牙，可放心使用电动牙刷。如果牙齿老化程度较高，或者牙龈敏感，最好选择有软毛、具有多种模式的电动牙刷，比手动的普通牙刷对牙齿的机械磨损还小，而且控制力度更科学。如果口腔内烤瓷牙、种植牙比较多，老人使用电动牙刷时要小心，以免操作不熟练而损坏假牙。

采用正确刷牙姿势。很多中老年人习惯横向刷牙,实际上这是一种不科学的方法，很容易损伤牙齿表面和牙龈，造成牙龈萎缩。正确的方式应该是上牙由上向下刷，下牙由下向上刷,里外都刷到,咀嚼面来回刷。这样不仅能把牙缝刷干净，还能起到按摩牙龈的作用。牙膏最好选含氟的,既能预防龋牙和牙周病,又可促进牙龈健康。▲