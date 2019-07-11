许多人从童年时代就开始做跳跃运动，它是健康人都能做的、最普通的运动练习。

北京体育大学运动科学学院副教授苏浩介绍，跳跃分为高度跳和远度跳，比如跳绳属于高度跳中的原地连续跳。有研究显示，经常进行跳绳练习，可以增强心肺与肌肉能力、增加骨质密度、提高人体协调性等。不过，老年人跳绳前要测一测平衡能力（单脚分别站立保持15~30秒），跳绳时幅度不宜过大，高度不能太高；有疾病者跳绳前，一定要征求医生意见。

跳绳还属于高耗能的有氧代谢运动。有研究表明，15分钟的跳跃，相当于9分钟内骑自行车4.5公里或8分钟跑1600米的能量消耗。因此，经常进行跳绳运动，可加快体内新陈代谢速度，减少脂肪堆积。

苏浩提醒，虽然跳绳运动好处多，但要注意以下几点，防止受伤。

1.选择适宜场地。尽量避免有砂砾、灰尘多及凹凸不平的水泥地，选择平坦、松软、无碎石硬块和不太硬的地面，如铺木板的室内体育馆或有弹性的PU场地。

2.穿着合适的衣物。跳绳运动时，要穿运动鞋和宽松、轻便的运动服，这样活动起来感到轻松舒适，也不易受伤。

3.提前热身。跳绳运动前，可慢跑几分钟、拉伸大腿肌肉等，防止膝关节、踝关节受伤。

4.恰当安排练习内容和运动量。跳绳练习要与其他运动交替进行，若每天单一地进行跳跃练习，下肢负担过重，容易膝盖受损；运动量应由小到大逐渐增加，或根据个人情况来定，以第二天早上没有疲劳感为宜。▲