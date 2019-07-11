巴西坎皮纳斯州立大学运动实验室的分子生物学家研究发现，高强度负重训练可以在短时间内减少脂肪肝，降低肥胖症和糖尿病的患病风险。该研究结果发表在《内分泌学杂志》上。

研究人员用3组大鼠进行实验。第1组（对照组）大鼠标准饮食，保持不爱活动的习惯；第2组和第3组大鼠每天摄入高脂肪食物长达14周，由此引发肥胖症和糖尿病，并且第2组大鼠保持不运动的习惯，第3组大鼠则进行15天高强度的负重训练（将重物固定在大鼠尾巴上，每天爬梯20次，每次间隔90秒，模仿人类负重训练）。

研究结果显示，患肥胖症或糖尿病的大鼠经过15天高强度负重训练后，脂肪肝明显减少，且局部脂肪减少了25%~30%。研究人员表示，这个结果有助于治疗非酒精性脂肪性肝病。此外，这些大鼠肝脏合成的葡萄糖也减少了，且空腹时血糖处于正常值。相比之下，第2组大鼠仍处于肥胖症或糖尿病状态。▲

（陈雪莹）