部分脂肪肝由肠道菌群失调引起

首都儿科研究所细菌研究室研究员袁静团队日前在《细胞代谢》杂志上发表文章，揭示了部分非酒精性脂肪肝病患者是由于肠道菌群失调导致内源性酒精分泌过量所引起的。

非酒精性脂肪肝病是指除酒精等明确肝损伤因素外所导致的代谢应激性肝损伤。即在不过量饮酒的基础上，脂肪在肝中大量累积并产生病变。虽然非酒精性脂肪肝与肥胖症和糖尿病等疾病密切相关，但其致病因素至今仍不明确。

袁静团队研究发现，有一种存在于人体肠道内的细菌可以产生大量酒精，这种细菌被称为高产乙醇肺炎克雷伯菌，它是细菌性自酿酒综合征的主要病因。他们在非酒精性脂肪肝临床队列中发现病人肠道内高产乙醇肺炎克雷伯菌普遍存在（61%）；通过饲喂高产乙醇肺炎克雷伯菌，在4周后即可以诱导小鼠发生非酒精性脂肪肝；无菌小鼠、粪菌移植、噬菌体和抗生素治疗，以及浸润细胞特征性信号分子分析，揭示了高产乙醇肺炎克雷伯菌是非酒精性脂肪肝的新病因。在体外细胞实验中，他们进一步发现高产乙醇肺炎克雷伯菌可以引起线粒体的功能失调，活性氧应激反应而造成脂肪在肝脏中的聚集；高脂饮食可以加速非酒精性脂肪肝的纤维化，而高糖诱导可以引起血液中酒精浓度的明显提高。

袁静表示，该研究提出的非酒精性脂肪肝“内源性酒精性脂肪肝病”病因学说将有助于进一步了解非酒精性脂肪肝的发病机制，并为提高诊疗手段提供了有力依据。高产乙醇肺炎克雷伯菌的携带者在饮用葡萄糖水后，血液中的酒精浓度会升高。医生可以通过该测试来预测脂肪肝发生的风险性。脂肪肝在早期是可以被逆转的，如果能够尽早检测并对症下药，就有希望避免进一步的肝损伤。