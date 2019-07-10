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夏天头发刚洗完就脏？几招让你头发清爽一夏

2019年07月10日16:38 来源：新华网

夏日炎炎，刚洗的头发没过多久就开始变油……该怎么办呢？

少摸头发

经常用手摸头发会将头皮油脂从发根转移到发梢，让整个头部都变得油腻。如果你有摸头发的习惯，请尽量克制，同时也要避免让别人触摸你的头发。

避免频繁洗头

头发刚开始变油就洗头只会越洗越油。每天使用洗发水的确可以清除头皮的天然油脂，但同时也会刺激头皮产生更多新的油脂，因此建议尽量2到3天洗一次头发。

选择合适的洗护产品

用错洗护产品可能会起到适得其反的效果。所以要选择适合自己的洗发水和护发素。还要注意，洗头时候一定要彻底冲洗干净。同时，护发素要涂抹在头发中间及发梢部分，不要涂在发根。

经常清洁梳子

头梳上可能含有定型产品残留、灰尘、油脂等其他污染物。脏的头梳会让头发越梳越脏，甚至导致头发变油。因此，记得定期清洁梳子，才能更好地梳理秀发。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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