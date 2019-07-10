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专家：营养摄入与脊柱健康状态影响儿童身高

2019年07月10日16:04 来源：新华网

“中国儿童身高促进计划 挺起未来的脊梁”公益活动日前在广州举行，广州医药大学附属第二医院新生儿科副主任医师李丽妍表示，虽然儿童的身高70%是由先天遗传基因决定的，但在成长过程中营养的摄入与脊柱健康状态对身高都有影响。

据广州市越秀区疾病预防控制中心2017年对辖区内85所中小学健康检查统计，当地中小学生脊柱侧弯发病率达0.99%，而存在脊柱亚健康问题的儿童更多。针对此现象，广州积极开展脊柱健康问题筛查与防治。

作为儿童营养、保健方面的专家，李丽妍说，在儿童身高发育的关键时期，要多吃富含钙质、蛋白质及维生素的食品，也可适当补充一些钙剂，以保持骨骼的健康状态。

李丽妍称，家长需要密切关注孩子的脊椎健康，督促孩子保持良好的学习姿势、多运动、培养优良体态，以促进孩子的身高，使其更接近理想状态。

据悉，活动现场还派发了由脊柱健康领域专家张智海医生、儿童运动领域专家陆大江等共同撰写的《中国儿童身高促进计划儿童脊柱健康手册》。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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