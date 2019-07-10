酷暑闷热幼儿易感冒发烧　专家为科学治疗支招

最近重庆酷暑闷热，抵抗力弱的幼儿容易感冒发烧。专家提醒，感冒是幼儿常见病，需对症治疗，类似酒精擦抹这样的物理降温办法是不可取的。

重庆医科大学附属儿童医院门诊部主任胡兰介绍，若孩子体温在38.5℃以下，可采用温水擦浴等物理降温治疗。若孩子体温明显升高，超过38.5℃，同时伴有烦躁、乏力、全身不适等症状时，需要口服退热药等。

“需要注意的是，孩子口服退热药后，若再次发烧，应至少间隔4至6小时再次服用。”胡兰说，退热药只能暂时缓解症状。若孩子连续发热超过3天、反复发热不易退热，或同时伴有精神差、食欲差、突然发作抽搐等情况，应及时到医院就诊。

专家提醒，在对患儿进行物理降温时，可以温水擦浴，但水温不能过高或太低，最好控制在32℃至34℃之间。在温水擦浴时，要避免擦拭胸前、腹部、后颈、足心等对冷刺激较敏感的部位，而对于腋窝、肘窝、腘窝和腹股沟可适当延长擦拭时间。

“同时，不要使用酒精擦抹，因为孩子皮肤很柔嫩，可能会发生酒精过敏。”胡兰说，患感冒的孩子要注意补充水分。特别是孩子出现高热时，呼吸增快，大量出汗，会令孩子流失大量水分。这时补充充足的水分能增加尿量，促进体内毒素排出。