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压力可影响乳腺癌病情

华义

2019年07月10日16:01 来源：新华网

日本冈山大学和日本国立癌症研究中心等机构9日宣布，他们开展的一项最新研究发现，压力等因素导致的交感神经兴奋会影响乳腺癌的病情进展。这表明神经疗法有可能成为新的癌症治疗方法。

研究人员通过显微镜观察乳腺癌患者的癌组织发现，癌组织中也存在由交感神经等组成的自律神经系统，并且交感神经在癌组织内会对癌细胞的增长和转移发挥很强的影响。

自律神经系统是人类神经系统中非意识可控制的神经系统，分为交感神经和副交感神经两大系统，两者通过保持平衡来调节人体功能。压力等因素会导致交感神经兴奋，扰乱其功能，导致自律神经系统失调，各内脏器官、语言机能和四肢行动都会产生障碍，引致疾病。

研究人员通过动物实验发现，通过刺激肿瘤中的交感神经，可加速乳腺癌组织的生长。但刺激副交感神经，可减缓乳腺癌组织的生长。

研究人员对29例乳腺癌患者的回顾性分析显示，癌组织中交感神经密度高的患者要比密度低的患者术后生存率低。

研究人员认为，如果通过基因操作调节癌组织中的交感神经密度，有可能抑制乳腺癌组织的生长和转移。在其他癌症中可能也存在这种情况。未来医学界可通过控制交感神经等自律神经来开发癌症新疗法。

这一研究成果已发表在英国《自然·神经学》杂志网络版上。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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