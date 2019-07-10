澳研究说吸烟者死于心血管疾病风险为不吸烟者的3倍

澳大利亚一项新研究说，吸烟者死于心血管疾病的风险为不吸烟者的3倍，不过戒烟在任何时候都不晚。

澳大利亚国立大学研究人员在英国《BMC医学》杂志上发表报告说，他们追踪了19万名45岁及以上的澳大利亚吸烟者和非吸烟者，调查他们在过去7年中的心血管疾病发病情况，涉及36种不同的心血管疾病。研究结果显示，澳大利亚每年因吸烟导致的心血管疾病死亡病例超过6400例，平均每天17例。

领导这项研究的澳大利亚国立大学教授埃米莉·班克斯说，与从不吸烟的人相比，吸烟者死于心血管疾病风险是其3倍，心脏病发作、中风或心力衰竭的风险是其2倍，患伴有坏疽的外周血管疾病风险是非吸烟者的5倍。

这项研究还特别强调了“轻吸烟”的危害。班克斯说，很多人低估了“轻吸烟”的风险，认为吸烟量不大就没什么危害。这项研究显示，如果平均每天吸5支烟，死于心血管疾病的风险也会是不吸烟者的2倍。

戒烟可显著降低心血管疾病发病风险。这项研究显示，任何时候戒烟都为时不晚，在45岁时戒烟与不戒烟相比大约可以避免90%由吸烟带来的心血管疾病风险。