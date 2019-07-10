防蚊虫叮咬自制薄荷膏

江西省中医院皮肤科主治中医师 吴燕瑜

夏天被蚊虫叮咬了，怎么办？给大家介绍一款：薄荷膏，制作简单，效果好。

蚊虫叮咬后，若是小包，马上涂抹，第二天就好，不见痕迹，若是比较大的，红肿的包，第二天也会明显改善许多，基本上抹2～3天就好。（每日2～3次涂抹）

制作薄荷膏的主要材料是薄荷、金银花，芝麻油，山茶油。干薄荷和干金银花也可以制作，但成品新鲜的会更好些。金银花的藤和枝叶也有花的功效。芝麻油在购买时，一定要注意是否是纯芝麻油，市场里有些是调和油。薄荷和金银花的分量可以根据情况调整，但是总量不变。

制作步骤是薄荷和金银花藤一起剪成小段，倒入芝麻油，山茶油。搅拌均匀，静置两天。用搅拌器搅拌成泥。用纱布过滤。过滤后，放入蜂蜡，盖上保鲜膜，蒸40～60分钟。主要是让蜂蜡融化，也能高温消毒。蒸好静置放凉，自己会慢慢凝固。凝固好后用勺子挖开，会发现下面的颜色比较深，也比较湿。讲究些的可以只取上面一层。下面一层就不要了。我每次是上面一层先挖出，接着制作。下面这层深色的继续加蜂蜡再次加热。（蜂蜡用量大概是油的五分之一）然后再制作。制作出来的成品颜色会有差别，但使用效果是一样的。

有时下面一层会出现水，要把水倒掉，只要凝固的油脂部分。一般出现水，是因为薄荷和金银花清洗后没有晾干水分，或者是加热蒸的时候进入水分比较多。挖出的油脂部分，可以重新加热融化。之后倒入准备好的用酒精消毒后的罐内。静置，让它慢慢凝固，就是薄荷膏了。