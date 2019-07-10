吃了冰箱里的“瓜坚强”你可能坚强不起来

夏季是西瓜上市的季节，冷藏后的西瓜更是不少市民的最爱。然而，冰箱并非是食物的“保险箱”，冷藏过久的西瓜也许看上去和新鲜西瓜无异，却会滋生大量细菌，让人难以消受。这不，有市民吃了冰箱中的“瓜坚强”为此患上急性肠炎。

半个“瓜坚强”让他拉虚脱

市民李路今年29岁，从事自由职业。他介绍，上周五晚上，他和朋友吃过火锅后觉得口干舌燥，便购买了一个西瓜回家。当晚，他吃掉半个后，将就老板提供的塑料口袋打结，将剩下半个放入冰箱冷藏。周末两天，他外出聚会玩耍，直到8日下午，回想起冰箱还有半个西瓜，吃了部分后将其丢掉。没想到，当晚肠胃开始翻江倒海……“拉了七八次吧，感觉站都站不稳，人都虚脱了。幸好当晚约饭的朋友是医生，他说我应该是急性肠炎，赶紧拿了药给我吃……”李路回忆，在吃剩下的半个西瓜时，他也曾担心过是否存放过久的问题，但看着西瓜模样、气味都没有变化，就放下了顾虑，没想到结果却让自己这般难受。

保鲜膜也不“保险”

就李路的遭遇，记者咨询了九龙坡区市场监管局相关人士。对方表示，对于西瓜而言，建议冷藏存放时间不超过12小时，最多也不超过24小时。

可能不少市民看来，用塑料口袋存放是导致西瓜变质的原因之一，如果用保鲜膜进行密封缠绕就会延长西瓜的保质期。其实不然，不管切开后的西瓜采用什么东西存放，什么形式保存，表面都会滋生细菌，冷藏只能抑制细菌的繁殖，并不能冻死细菌。西瓜富含葡萄糖、果糖等物质，为细菌繁殖提供养料，而这些细菌容易导致腹泻、食物中毒等。

此外，在切西瓜时，市民应注意将菜板、刀具清洗干净，最好现切现吃，如果吃不完的西瓜，再次食用时，可以将表面切掉一厘米左右再进行食用。

警惕“吃出来的病”

九龙坡区市场监管局相关人士表示，夏天是食源性疾病的高发期，食源性疾病即食物中存在的致病细菌，通过食物摄入后引起人体感染的疾病，就是“吃出来的病”。微生物是引起食源性疾病的主要原因之一，常见的如沙门氏菌、志贺氏菌、李斯特菌等。这些细菌在低温也可以繁殖，因此冰箱并非是食物的“保险箱”。

以沙门氏菌来说，低温只能抑制其生长，但如果将冰箱里的食物放至常温，这种细菌很快就可以滋生活跃起来，常见来源有鸡蛋和肉类。生活中，不少市民会提前将食材准备好，等到炒菜时使用，建议准备等待时间不超过1小时。

志贺氏菌常见果蔬，又叫细菌性痢疾，感染上这种细菌，可能有几天的潜伏期，发病后会有发热、腹痛、腹泻等症状。生活中，市民遇到坏了部分的水果、蔬菜大多选择切掉变质部分，将剩下部分继续食用。殊不知，看起来完好的部分，也可能变质，遇到类似情况，整个蔬菜、水果都不宜食用。

李斯特菌感染后会有发烧、头痛、发冷等症状，冰箱里没喝完的牛奶就是其适宜的生长环境，建议将开封的冷牛奶加热后食用或一次性喝完。