人跟蛇一样也有致命“七寸”？

常言道“蛇打七寸”，意思是说即便蛇这样厉害的生物，只要找到它的七寸之处就能将其制服，因为“七寸”是蛇的死穴。那我们人类身上是否有这种“七寸”呢？还真有！日前一条新闻报道称，一女子因脖颈被丈夫亲吻后死亡。医生初步推测死亡原因是颈动脉窦受伤。听起来令人感到陌生的“颈动脉窦”是什么部位？它有这么危险吗？虽然女子死亡的具体原因不得而知，但颈动脉窦的确可以算作人类的“七寸”，我们来认识下它。

陈忠

北京安贞医院血管外科主任、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，同时担任中国医师协会血管外科医师分会会长、中华医学会外科学分会血管外科学组组长等职务。

他从事血管外科工作30多年，是目前中国血管外科界著名的、有相当学术影响力的权威专家，主要擅长主动脉瘤、主动脉B型夹层、颈动脉瘤、颈动脉体瘤及各种周围动脉瘤、大动脉炎及布-加氏综合征等血管疾病的血管腔内和手术治疗。

1. 人体血压升高的“感应器”

大多数人对于颈动脉在身体的位置，及其对人体健康的作用比较熟悉，但对于颈动脉窦并不了解，甚至没听过这个医学名词。这是正常的，因为颈动脉窦对于医生临床诊疗来说更有意义，普通人平时几乎用不着关注它。

人体供应头部血液最重要的器官是颈总动脉。它从主动脉发出后在大约平甲状软骨上缘的位置，也就是喉结的位置分成两股支流，一支叫颈外动脉，主要负责对甲状腺、头面部等组织供血，另一支叫颈内动脉，负责对大脑供血。

前文提到的颈动脉窦，就位于颈内动脉的起始部和颈总动脉的分叉处。此处的管腔略膨大，内含大量的神经末梢感受器。颈动脉窦其实是人体血压的压力感受器，别看它小得不起眼，作用却举足轻重。

正可谓“牵一发而动全身”，当多种因素作用下人体血压升高时，颈动脉窦会感受到压力刺激，反射性地使血压下降、心率减慢，从而避免过高的血压对人体，尤其是对大脑造成危害。

就是这样一个不到1厘米长度的小家伙，是保护人类大脑的第一道屏障，所以它受伤带来的严重后果可想而知。

2. 颈动脉狭窄手术中的“关键先生”

对于血管外科医生来说，颈动脉窦的存在或多或少对诊疗过程有影响。

颈内动脉除了是供应人体大脑血液最重要的通道之外，也是最容易出现动脉硬化狭窄的血管之一。随着人们生活质量的提升，相关代谢性疾病，如高血压、糖尿病的发生正呈上升趋势，随之而来的动脉粥样硬化发病率也在逐渐增高，且呈低龄化发展趋势。医学调查研究显示，有将近一半的缺血性脑卒中，即我们常说的脑梗塞就是由于颈内动脉狭窄导致的。

解决颈动脉狭窄，从而减少患者中风事件的发生，是血管外科医生的重任。目前，针对颈动脉狭窄有两种手术方式：一种是内膜剥脱术，通过手术将斑块从动脉中剥离，再将颈动脉缝合恢复其正常管腔大小，从而恢复大脑的正常供血；另一种是通过颈动脉支架植入术，即微创介入，在X光线的指引下，采用金属支架撑起狭窄的血管。

但这两种方式，往往都有相当一部分患者在术中或者术后，即刻或者持续地使颈动脉窦受到刺激，导致他们可能在手术中血压下降、心率减慢，甚至心跳骤停，或者术后出现持续性恶性低血压。

针对颈动脉窦这样的“关键先生”，医生并非无计可施。例如，在实施颈动脉开刀取出斑块前，可以向颈动脉窦注入利多卡因等局麻药物，短暂麻痹颈动脉窦，再实施手术。如果出现颈动脉窦反射，外科医生和麻醉医师也可以在术中应用阿托品、多巴胺等药物，提高患者的血压和心率，对患者进行救治。

可以看出，颈动脉窦虽不起眼，但作用很大，尤其是对手术过程颇有影响。就像一首歌里唱的那样：“有幸福就有烦恼，除非你都不要”。临床医生在手术中一定会考虑到颈动脉窦的敏感反应，手下动作是慎之又慎，绝大部分情况都能够化险为夷，且预后都比较良好。

3. 受暴力挤压可能造成晕厥

颈动脉窦如同一个重要“穴位”，又恰好位于人体较为脆弱的颈部，因而说它是人类的“七寸”并不夸张。

朋友、恋人，尤其是小朋友之间往往会嬉笑打闹，难免就有各种各样的肢体接触，比如，亲吻或做出掐脖子等开玩笑般的举动。当位于脖颈处的颈动脉窦受到力量挤压或持续按压时，一些人群可能出现心率、血压骤降，导致眼前一黑，或者晕厥，更严重者甚至会导致死亡。前面新闻报道的女子意外死亡事件可能就与此原因有关。

但上述事件发生的几率比较小。颈动脉窦不处于人体颈部的表浅位置，而且非专业人士很难通过触碰找到其确切位置，因此不会随便“碰碰”就出现上面列举的不良后果。但无论如何，知道了颈动脉窦的存在，大家就要有意识地保护好自己的颈部。尤其是家里有小孩子的，一定要告诉他们，不要轻易去掐别人的脖子，别人这样做也要主动制止，因为这样的动作具有危险性。临床上认为，颈动脉窦被刺激是可以造成猝死后果的，而且也有这样的案例。

4. 与颈动脉体缺一不可

说到这里，相信大家对颈动脉窦有了初步了解。这里我们还要介绍另一个与它一起保护颈动脉健康的组织——颈动脉体。颈动脉体和颈动脉窦对于没有医学知识背景的人来说可能会“傻傻分不清”。

颈动脉体的位置与颈动脉窦接近，但它不是颈动脉处一个膨大部位，而是确实存在的一个组织，位于颈总动脉与颈内外动脉分叉处的后壁，借周围的组织与颈动脉相连。

相比于颈动脉窦是作为血压感应器而存在，颈动脉体的作用是感受血液中二氧化碳的浓度。当血液中二氧化碳浓度升高时，颈动脉体会反射性地使人体呼吸加深、加快，使人体摄入更多的氧气，并且排出体内的二氧化碳，从而达到调节血氧浓度的作用，为人体各组织的代谢保驾护航。

不过，颈动脉体在某些环境因素作用下可能会发生瘤样改变，甚至进展为颈动脉体瘤。颈动脉体瘤的恶性概率不高，大多为良性。但由于其位于颈部，颈部中又容纳了人体许多重要的血管、神经组织、气管、食管等器官，颈动脉体瘤跟它们抢地盘，势必会对人体健康产生影响。比如，压迫神经导致声音嘶哑、喝水呛咳；压迫颈动脉影响大脑供血；压迫气管导致呼吸困难等。有时候，颈动脉体瘤还会生长至颅底，手术的难度和危险性也会大幅增加。

从临床情况看，虽然颈动脉体瘤的发病率不高，但由于其发病隐匿，发现时往往直径已经比较大，与周围的组织粘连严重，给手术操作带来不小的困难。针对它的治疗方式，只有通过外科开刀切除才有可能彻底治愈。

总之，颈动脉是人体重要的大脑供血动脉，它有两个“保镖”颈动脉窦和颈动脉体陪伴左右，为人体生理活动正常运转保驾护航。认识和了解他们，是为了更好地保护身体健康。日常生活中，希望大家重视对颈部的安全防护，发现异常应及时就医。

（作者：北京安贞医院血管外科主任、血管外科医师）