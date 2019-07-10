分类垃圾桶到底应该摆几个

西城区赵登禹路西侧，大乘巷小区深藏老城之中。这个老旧小区虽不起眼，却被称为“垃圾分类第一院”。403户居民自觉坚持垃圾分类，至今已有整整23年。

大乘巷小区仅有两栋楼。头一次走进这里，几乎每个人都会惊讶于垃圾桶种类丰富：相比于北京目前推广的“4类法”，这里实行“8类法”：仅小院西北角这一个投放点，就有8个类别的垃圾桶。包括厨余垃圾、其他垃圾、可回收物的3个大桶，以及投放有毒有害垃圾、塑料、纸张、玻璃、金属的5个小桶。

虽然小区内垃圾桶种类多，但一切都有序运行着。吃过晚饭，把家中的垃圾分类装袋下楼投放，已经成了居民张静媛长期保持的生活习惯。记者采访时，她正手拿一大一小两包垃圾朝投放点走去，大包装的是剩菜、果皮等厨余垃圾，小包则是保鲜膜等其他垃圾。来到投放点，她把厨余垃圾扔进桶里，又转身把塑料袋连同另一包垃圾扔进其他垃圾箱，整个过程轻车熟路。

每个厨余垃圾袋上都有二维码。张静媛说，垃圾分类指导员会在每天早晨开箱检查投放情况，并扫码为居民记录积分，“如果发现居民分类不规范，不仅帮忙分类，还会记录在系统里，出现3次，就会安排上门指导。”指导员检查完毕后，将会把厨余垃圾桶交给环卫公司的专用车清走，同样安排专车清运的还有其他垃圾。而小区内收集有毒有害垃圾、塑料、纸张、玻璃、金属的5个小桶，则由一家公益组织负责，联系专业的处理机构来清运。

“垃圾分类习惯的养成，需要个适应过程。”76岁的崔湘文是老住户，他清楚地记得，1996年12月，家委会门口的小黑板写上了《致居民的一封信》，宣布小区的垃圾将分类投放。自那时起，大乘巷成了北京第一个试点垃圾分类的小区。

最开始，小区买来6个大垃圾桶，贴上不同标志，主要收集报纸、书本、塑料泡沫、碎玻璃和废铜烂铁。后来，居民们注意到，电视上总宣传国外先进的垃圾分类方法，于是在2000年左右，小区的垃圾分类开始“国际化”，分为厨余垃圾、可回收垃圾和其他垃圾三种。去年夏天，在相关部门的指导下，小区又引进了公益组织，这才有了8个类别的垃圾桶。除了大乘巷小区，东城区新怡家园也存在这种细分为8类的垃圾桶，通过智能设备的应用，将可回收物细分为多个小类，让垃圾分类更加精细化。

大乘巷小区外的胡同，采用“撤掉垃圾桶、指导员定时上门回收”的方式，实行“4类法”。胡同里有不少垃圾分类指示牌，明确生活垃圾分为厨余、可回收、有毒有害和其他4类。厨余垃圾和其他垃圾每天早晚各回收1次，可回收物和有毒有害垃圾则通过电话预约的方式进行回收。“4类法”还存在于中心城区的数十条胡同内。

“垃圾分类第一院”老住户崔湘文不久前搬到了位于郊区的新家，虽然住上了大房子，小区也建得如同花园，但有些粗放的垃圾分类方式，却让已经习惯精细分类的崔老觉得有些不适应。记者看到，这个小区内垃圾收集点只摆放了厨余垃圾、其他垃圾2个桶，如果按照大乘巷的分类方式，有毒有害垃圾、可回收物都要一股脑儿地投进其他垃圾。上周末，记者在走访一些小区时发现，投放点只摆放2个垃圾桶，小区居民收到的垃圾分类宣传单，却要求分4类，不免让居民摸不着头脑：“到底听谁的？”（记者 陈强）

记者手记

让居民心里有数是“第一步”

垃圾分类，对垃圾减量化与绿色发展不是小事儿，但对大多数市民而言既是新鲜事儿，也是“麻烦事儿”。摆几个垃圾桶，是让居民心里有数的“第一步”。本市推广的“4类法”，被认为是目前最简单有效的分类方式，那就应当让这种标准尽快落地。可以想见，如果居民按照“4类法”践行垃圾分类，投放时却发现仅有2个垃圾桶，显然会伤害参与的积极性，还可能引发“破窗效应”。

好的办法，能否真正起到期望的效果，在于“最后一公里”落实得好坏。近日，市城管委主任孙新军介绍，《北京市生活垃圾管理条例》修订工作已列入2018-2020年立法规划。看来，垃圾分类这件事，相关部门已经形成共识，那么接下来，就必然要立刻考虑如何在操作层面务实地展开。

实行垃圾分类，远不只是社区里多摆几个垃圾桶那么简单，而是意味着要改变不环保的生活方式和消费方式，真正树立绿色生活理念和生活方式。实现这一文明的跃升，无疑对我们每一个人都提出了更高要求。解决好“最后一公里”的问题，就是要制定出的规范深入人心，成为社会准则，服务好垃圾分类这项长期工作。

一项2000多万人参与的实践，必定会为全社会带来深远影响。相信通过正确引导，解决好“最后一公里”问题，千千万万的市民都将迈开第一步，垃圾分类的这条道路也会越走越宽，真正成为人们的行为自觉。