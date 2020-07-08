居民为何对垃圾分类效果感觉不明显

【光明时评】

北京垃圾分类措施已正式实施两个月，近日媒体报道，多个小区居民普遍反馈“实施垃圾分类的感觉”不明显。特别是厨余垃圾分类难度大，落实的效果低于预期，而北京市城管部门日前发布规定，明确“厨余垃圾分类质量不合格不收运”。

从新修订《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称《条例》）到在大部分社区配置分类清晰的垃圾桶，再到加强实施垃圾分类工作宣传，北京在推进垃圾分类工作中的确迈出了一大步，也取得了一定的阶段性成果。比如，居民在投放垃圾时开始有了简单的分类意识，能够将可回收垃圾分类投放，社区垃圾清运车辆设备有了一定程度的改善，垃圾清运频次也比以往增加。然而，垃圾分类清运是一个系统工程，绝非发布一两个文件规定，或者通过改进硬件设备就能自动实现的。

当前，北京市垃圾分类在居民认知、人力配备等“软件环境”以及工作标准、监督促进等工作机制上还有瓶颈需要突破，对于实施垃圾分类工作中面临的多环节难点问题，还需要找到有效的解决办法。特别是在实施垃圾分类的初期，指导与监督对于规范居民垃圾投放行为具有不可替代的作用。

提升居民垃圾分类意识是实施垃圾分类制度制定后的“第一环节”。目前，借助张贴宣传画等方式，垃圾分类知识得到了一定普及，但是千千万万的居民对于垃圾如何分类尚未充分掌握，对自家垃圾具体应该如何分类，仍然有点“丈二和尚摸不着头脑”。特别是囿于单位和家庭的不同条件，对过于精细的垃圾分类仍然存在畏难情绪，需要有关部门加强知识普及和分类指导，增强社区居民参与垃圾分类的责任感和荣誉感。

厨余垃圾分类是实施垃圾分类的最大难点，也是做好垃圾分类的“中梗阻”。一方面，居民尚未养成对厨余垃圾进一步细分的习惯，如果缺乏精确的指引，很容易将不同类别的厨余垃圾混在一起，加大细化分类的难度；另一方面，不少小区的垃圾收运本身没有分类，厨余垃圾依旧混装，实际给居民分类厨余垃圾的效果打了折扣。此外，有的小区要求在规定的时间倾倒厨余垃圾，并没有完全考虑到多数居民的生活习惯，执行起来难度不小。垃圾分类的人力配备也是一大难点。对于分类器具的准备、清洗与维护，需要大量的人力和物力投入。就拿厨余垃圾清运来说，目前主要由作业人员现场目测或采用工具翻查的方式进行判定，需要耗费大量人力，清运效果既取决于相关工作标准的确定，也取决于作业人员的责任心。

加大督促纠正力度是实施垃圾分类的“最后环节”。《条例》明确产生生活垃圾的单位和个人是分类投放的责任主体，对不按规定投放的有权要求改正乃至进行罚款。但如果没有专门的监督人员和纠正机制，这些处罚措施很容易沦为一纸空文。国内一些城市的街道试行远程监控、即时语音提醒等方式指导居民分类投放，效果有待观察。在实施初期，监督与指导是紧密结合的，应该坚持指导为主、监督为辅，帮助居民逐步建立垃圾分类的良好习惯，让好的制度和风尚真正落地生根、惠及广大居民。

（作者：济兼，系媒体评论员）