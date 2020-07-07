严重过敏致多器官衰竭 成都大熊猫基地公布两幼仔死因

中新网7月7日电 据成都大熊猫繁育研究基地官方微信消息，2020年4月26日，大熊猫幼仔“顺顺”和“溜溜”出现拒食、急性腹泻等症状，成都大熊猫繁育研究基地在第一时间将其隔离，并立即对其进行了常规的抗感染和营养支持等一系列综合治疗。但在治疗过程中，两幼仔突然出现严重过敏反应，具体表现为：眼球外突、下颌水肿、舌肿大发绀并堵塞气道、口腔黏膜水肿发绀、肛门水肿外翻与呼吸暂停等。熊猫基地兽医团队随即对两幼仔进行了包括气管插管等一系列的紧急抗过敏综合抢救措施，两幼仔才暂时脱离生命危险。由于动物无法进食，必须依靠肠道外营养支持才能维持生命。

在随后的治疗中，兽医团队对可能出现的过敏原因进行了反复筛查并及时调整治疗方案，但两幼仔均在治疗中出现突发性的一次比一次更为严重的过敏反应，导致完全依靠肠道外营养支持才能维持生命的治疗方案无法有效实施。鉴于病情严峻，熊猫基地还曾多次特邀省内三甲医院多名知名专家前来会诊抢救，但仍无法改变动物的过敏反应与渐进性体况变差的情况。虽经医护人员24小时全力治疗看护，两幼仔终因多器官功能衰竭分别于5月11日(溜溜)和5月20日(顺顺)抢救无效死亡。

大熊猫的过敏反应在临床兽医学上偶有发生，但像顺顺和溜溜发生如此严重并反复出现的过敏类型，在圈养大熊猫史上尚属首次。熊猫基地兽医团队已经采集相关样品，并与有关研究机构合作，正从包括病理组织学、免疫学和病因学等领域开展多方面筛查研究，以期找到过敏原因和解决办法。

顺顺和溜溜出生于2019年10月11日，是近10年来在当年最晚生产的“迟到兄妹”。