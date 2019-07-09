第十九届全国普通外科高峰论坛暨诊断与治疗新技术进展学习班在京举行

由首都医科大学宣武医院、首都医科大学急性胰腺炎临床诊疗与研究中心、国家老年医学临床诊疗研究中心、首都医科大学普通外科学系承办的“第十九届全国普通外科高峰论坛暨诊断与治疗新技术进展学习班”于7月6日至7日在北京召开。

会议期间，急性胰腺炎临床诊疗与研究中心主任、宣武医院普通外科李非教授牵头成立了国家老年疾病临床医学研究中心——国家老年肝胆胰专科联盟、国家老年胃肠外科联盟，为今后老年肝胆胰、胃肠疾病提供了专业平台。李非介绍，搭建平台的目的，一是便于成员联合起来做专业培训，对老年问题进行研讨；二是针对我国老年在外科围术期的一些数据不完整的问题，通过建立联盟和全国多家疾病中心进行联合，把数据变成一个整体，从而了解不同年龄组的老年人在围术期重点的问题，通过研究找出对策。联盟成员不仅有三甲医院，还有地区医院。

此外，与会专家在论坛上针对肿瘤综合治疗的热点议题强调了多学科综合治疗的重要性。专家认为，多学科综合治疗（MDT）对于恶性肿瘤的临床治疗是一种新思路，可以博众家之长，优势互补，进而制定出最优的治疗方案，从而使患者获得最佳治疗效果。围绕这一主题，与会的国内多位著名肿瘤内、外科专家及教授，就胰腺、胃肠、肝胆、甲乳等普通外科肿瘤性疾病的治疗难点与热点开展了多项专题讲座，进一步探讨了胃肠、胰腺、肝胆、甲乳的诊疗热点难点及新进展。

据了解，首都医科大学宣武医院普通外科包括胃肠及胰腺、肝胆、甲乳、外科重症ICU和肿瘤综合治疗5个专科团队，具备MDT级肿瘤精准综合治疗的优势；继往开来，开展了除传统手术以外的肝胆、胃肠肿瘤腹腔镜与内镜多镜联合的微创手术、肿瘤介入治疗、肿瘤靶向治疗、肿瘤粒子植入等新技术、新业务；为肿瘤内、外科医生提供良好培训平台，更好地为肿瘤患者提供了个体化、精准化的综合治疗。