管住嘴别贪凉 夏季治鼻炎事半功倍

鼻子是人体呼吸系统的第一道防线，其重要性不言而喻。鼻子也是非常娇气的器官，几乎每个人都有过鼻塞、流涕、干痒的经历。北京东城中医医院内科专家黄飞剑提醒，反复出现上述症状，应到正规医院找专业医生积极治疗，以免延误病情。

1 成绩下降原来是鼻炎惹的祸

小文是个挺聪明的孩子，可总是做什么事都打不起精神。上课总是昏昏沉沉，老师讲什么都听不进去，放学回家经常坚持不到吃晚饭就困得睁不开眼，就算是早上刚起床，也很少有精神抖擞的时候，不是头昏脑胀，就是迷迷糊糊。这样的状态，对学习成绩的影响也很大。爸爸妈妈很着急，小文自己也很委屈：“我也不想每天都像一只瞌睡虫一样啊，可我为什么就是提不起精神来呢？”

在内科门诊，黄飞剑解答了小文和他爸爸妈妈心中的困惑：“小文的情况，是因为鼻炎引起的。他的鼻塞症状比较严重，导致呼吸不畅，睡眠质量不佳，因此精神不振，注意力涣散。这在鼻炎小患者中特别常见，只要治好鼻炎，这种情况自然而然会随之消失。”

黄飞剑介绍说，鼻炎有四大症状表现。其中，鼻塞是最主要的症状，九成患者都会有鼻塞，只是症状轻重不一。鼻子不通气，患者就会张口呼吸，又会导致口干舌燥。鼻子严重堵塞，会导致大脑缺氧，记忆力下降，甚至引发心脑血管意外。除鼻塞外，鼻炎患者还会有鼻涕特别多和打喷嚏的情况，有的患者一早起来能连续打几十个喷嚏，直打得头昏脑胀、头痛欲裂。有的鼻炎患者还有干痒的症状，患者总忍不住去揉、挖鼻子，特别是很多小患者，甚至会把鼻子抠出血，或者不自觉地皱鼻子，挤眉弄眼，影响仪表。黄飞剑特别提醒，患了鼻炎一定要引起重视，积极治疗，不要只拿它当个小毛病。

2 鼻炎表现寒凉湿瘀湿热气虚

鼻炎是一种顽固的慢性病，网上声称能治疗鼻炎的偏方特别的多。对此，黄飞剑表示，网上流传的偏方有的仅能起到一定的缓解鼻黏膜干痒不适的作用，有的则有类似清洗鼻腔的作用，可以在一定程度上缓解或减轻某些症状，但都起不到治疗的作用。还有一些偏方，需向鼻腔内涂抹或喷灌某些物质，甚至是（非鼻炎用）药物，这样做非但治不好鼻炎，还有可能刺激鼻黏膜，加重病情。

此外，治疗鼻炎的非处方药也不少。那么，得了鼻炎能不能自行用药呢？黄飞剑介绍说，目前治疗鼻炎的非处方药，西药口服药多针对过敏性鼻炎，以缓解过敏症状为主要功效，外用喷剂则主要用于缓解鼻黏膜充血的症状。治疗鼻炎的中成药，虽然是针对病因，以治本为目标，但由于未经辨证，也不能发挥治疗作用。

鼻炎患者大致可分为寒凉体质、寒湿体质、湿瘀体质、湿热体质、气虚体质这几类，中医系统治疗是以全面改善体质为目标，而不是仅针对鼻子的问题。“大多数中成药都有特定的针对性，甲种药针对甲种证型，而对乙、丙、丁等等证型，则效果不佳，甚至适得其反。中医的优势就在于辨证施治，一人一方，虚则补之，实则泻之，寒则温之，热则凉之。离开了辨证，治疗则无从谈起，效果也必不尽如人意。鼻炎究其成因，是脏腑出现问题的一种表现，必须要在整体观的指导下系统治疗，而不能看到药名有‘鼻炎’就随意自行用药。”

3 治疗关键改掉不良生活习惯

章先生的女儿有过敏性鼻炎，一到春秋季节经常发作。章先生想趁着暑假带孩子去治疗，却有些疑虑：“我女儿最近一段时间鼻炎都没有发作，现在看病，时机合适吗？”

黄飞剑介绍说，过敏性鼻炎春秋两季容易发作，而慢性鼻炎在季节交替时和秋冬季也容易发作，夏季是多数鼻炎患者略为好过的季节，同时也正是治疗的大好时机。“鼻炎有相当一部分患者体质偏寒，有的肺气虚寒，有的脾胃虚寒。夏天是人体阳气最盛的季节，这个时候治疗，往往能事半功倍。其次，夏季气温高，人体气血运行快，对药物的吸收也快，药效发挥更佳，治疗效果也自然更理想。”

中医治疗鼻炎有效率很高，但也有一些因素会干扰疗效，或易导致复发。比如老年人，鼻炎病程往往很长，有的已经长达几十年，而且老年人多有基础病，《素问》中有一句话：心肺有病，鼻为之不利，因此老年人治疗鼻炎，需要的时间也相应比较长，用药方面也应注意心肺同调；像中年人，工作压力大，生活不规律，很多人鼻炎的病源在脾胃上，如果不从根本上改变生活习惯，改善脾胃功能，鼻炎也容易复发；青少年病程短，兼证少，杂病少，所以治疗时容易见效，但青少年往往最难管住嘴，又特别贪凉，病情反复也就比较多。总之，黄飞剑提醒鼻炎患者，治疗鼻炎不要心急，而且一定要严格遵照医嘱，改掉不良生活习惯，以减少复发的机会。

专家答疑

感冒和鼻炎如何区分？

黄飞剑：感冒通常情况下伴有全身症状，比如发烧、咳嗽、咽喉痛、四肢无力等，一般用药之后3-4天就会缓解，经常一周就会痊愈。而鼻炎，通常以鼻子的典型症状为主，经常持续较长时间，还会反复发作。虽然有一部分鼻炎是由感冒引起，但仍需将两种疾病加以区分。如果怀疑得了鼻炎，应向专科医生寻求帮助。（记者 岳清秀）