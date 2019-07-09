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警惕过敏性鼻炎恶化为哮喘等疾病

王靖

2019年07月09日09:47 来源：新华网

7月8日是世界过敏性疾病日。内蒙古自治区人民医院耳鼻喉科主任医师刘晓玲表示，过敏性鼻炎的发病形势越来越严峻，但社会对过敏性鼻炎却认识不足。她提醒，过敏性鼻炎可转化为哮喘，患者必须提高警惕，积极治疗。

刘晓玲介绍，目前来看，引发内蒙古过敏性鼻炎最主要的过敏原为气传花粉，花粉为颗粒物，治疗的关键是阻隔过敏原颗粒进入鼻腔。此外，城市的发病率高于农村，儿童的发病率在逐年升高。如果生活在过于干净、卫生的环境中，受到更多保护，感染性疾病得的少，就容易导致过敏性疾病得的多，而频繁使用抗生素也容易提升过敏反应。

刘晓玲说，社会对过敏性鼻炎知之甚少，重视程度不足。很多人对流鼻涕、打喷嚏不以为然，还有人抵触正规治疗四处找偏方，结果小病拖成大病，不要命的病拖成要命的病。“过敏性鼻炎若不及时治疗，可能会有较为严重的后果，除了可能会引发过敏性哮喘之外，还有可能导致肺心病，建议患者到正规医院接受治疗。”

她建议，在每年特定发病周期前，过敏性鼻炎患者就要做好过敏原隔离准备，家中备好家用空气净化器、防护眼镜、防护口罩等。尤其是气传花粉最为集中的七八月份，外出一定要做好隔离防护，在家中尽量减少开窗时间。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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