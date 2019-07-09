江苏省卫生监督所 戴羽仟

针对公众关心的宝宝纸尿裤选择问题，我给出如下建议：

第一，注意观察。使用纸尿裤后，看看宝宝排尿排便会不会容易溢出纸尿裤外；留意宝宝穿纸尿裤后，局部的皮肤会不会容易出现皮疹或其他问题；注意宝宝晚上睡觉的时候，会不会因为没有及时更换而影响孩子的睡眠。

第二，千万不要囤太多货。很多新手妈妈没经验，囤了一大堆小码的纸尿裤，但孩子生下来后长得很快，小码有时用不了半个月就小了。要根据孩子的尺寸随时调整纸尿裤的尺码，避免给宝宝穿不合适的纸尿裤。

第三，触感柔软舒服。触觉是人类发展较早的感觉器官，使用触感舒适的纸尿裤可以影响宝宝的潜能发展。

第四，纸尿裤虽然使用方便快捷，但不宜长时间穿戴。穿上纸尿裤会形成一个潮湿的环境，不利于皮肤的健康。所以取下纸尿裤后不要马上更换新的纸尿裤，给皮肤透气的时间，并保持皮肤干爽，可减少尿布湿疹等疾病。