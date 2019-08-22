爸爸的选择秋季新品发布会落幕

2019年8月22日，爸爸的选择极素钻石装新品发布会在长安俱乐部召开，爸爸的选择创始人兼CEO王胜地先生，苏宁红孩子副总裁王东彬先生均出席了此次发布会。

本次发布会以“一款舍不得用的纸尿裤”为主题，向大家展示了集全团队之力潜心打磨四载的爸爸的选择极素钻石装新品纸尿裤。据悉，爸爸的选择极素钻石装纸尿裤采取京东线上和苏宁红孩子线下双首发的模式，苏宁、京东两大平台的支持更是对爸爸的选择极素钻石装新品纸尿裤信心的彰显。

发布会现场，爸爸的选择CEO王胜地介绍了爸爸的选择一路走来的愿景与目标：不懈为消费者提供优质的产品与服务。为了能将好的产品带给消费者，爸爸的选择团队不断扩张，深耕一线实体母婴渠道。此次的新品推出集团队四年之力，上百次的迭代，在各项性能上都卓越超群。

苏宁红孩子副总裁王东彬先生首先对爸爸的选择钻石装的优越性能高度认可，并对钻石装的市场前景表示无限期待。爸爸的选择成立之初就与苏宁红孩子进行合作，苏宁红孩子见证了爸爸的选择四年来的一路成长，也见证了新国货崛起的局面，并对爸爸的选择表示无限的祝福与期许。

中国造纸协会生活用纸专业委员会副秘书长曹宝萍女士触摸体验了钻石装新品纸尿裤，从行业专业角度由衷感叹爸爸的选择钻石装的各项性能。面层和底膜都是优质材料，触摸起来非常柔软舒适。通过吸收速度测试试验，钻石装的吸收速度与同品类对比更加迅速。欣喜看到国产纸尿裤领域中爸爸的选择用四年时间便以黑马之姿突出重围，这背后是产品研发、性能升级、结构完善等方面付出的巨大努力。

北京京正国际展览有限公司总经理，北京孕婴童用品行业协会副秘书长杨红玲女士观察试验，亲身感受纸尿裤之后连连称赞，“爸爸的选择钻石装纸尿裤与同品类对比之下，品质坚实，吸收均匀。真切感受到国产品牌的崛起，很感谢爸爸的选择为消费者提供如此优质的产品。”

CBME时尚育儿全媒体资深编辑隋昊旻对爸爸的选择表示美好祝福，她表示作为育儿编辑，虽然之前给“爸爸的选择”写过不少文章和专刊，但今天看到科研人员对新一代纸尿裤吸水性的试验，还是感到了震撼！ “爸爸的选择”新一代纸尿裤在导入了4、5杯液量之后，吸收速度和吸水性远远超过了其他几种，没有任何渗出，太神奇了！这样的好产品，一定会受到宝宝家庭的喜欢。

爸爸的选择极素钻石装纸尿裤外包装经过反复设计、多次打样才最终定版。设计风格延续了爸爸的选择一贯坚持的极简设计理念，突出品牌“安全、干净”的主基调。

芯体作为纸尿裤的心脏，纸尿裤的品质是否优良都完全取决于芯体的技术。为此，爸爸的选择钻石装纸尿裤在以往极素2.0系列的基础上，进行了颠覆性的变革。钻石装采用超强6D立体吸收芯体，极速瞬吸，真正的速度领跑者。采用全方位透气结构，面层和芯体的透气设计，再加上纳米级透气底膜，让小屁屁自由呼吸不怕闷。