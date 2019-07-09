糖友出游 须正确使用胰岛素

一天凌晨两点多，伴随着120急救车的急鸣声，西安市第三医院急诊科接到一位特殊的患者……据病人家属讲述，患者有糖尿病病史，急诊科血糖值监测Hi值（高于27.8mmol/L），神志处于昏迷状态，急诊科紧急判断后，直接收治在内分泌科治疗。

胰岛素不能随便停

患者是该科室的“老相识”王叔叔，他平时依从性好，饮食上都很注意，大家都好奇这次的血糖竟然是Hi值，其中，血酮体高达为7.2 mmol/L，经过一天一夜的补液纠酮治疗，王叔叔才清醒过来，知道自己竟然昏迷了24个小时。

他详细讲述了这次命悬一线的经历：原本他每日三餐前注射门冬胰岛素12u，因为出国旅游，携带胰岛素不方便，就私自停止了胰岛素的注射；3天后出现食欲不振，第4天出现恶心、呕吐症状，第5天不得不结束行程回国，登机后不久就陷入昏睡状态。王叔叔深深叹口气说：“不管到哪里去，胰岛素不能随便停，这次我真的受到了教训。”

西安市第三医院内分泌科主任刘萍指出，对于糖尿病患者而言，胰岛素是不可或缺的存在。它的主要生理作用是调节代谢过程，促进全身组织细胞对葡萄糖的摄取和利用。如果是Ⅰ型糖尿病，漏用胰岛素可以诱发酮症酸中毒，甚至危及生命。对于Ⅱ型糖尿病，如果自身胰岛素分泌功能极差，漏用胰岛素也可以诱发酮症酸中毒。无论是Ⅰ型还是Ⅱ型糖尿病，漏用药物导致空腹血糖高于17mmol/L，都有可能诱发酮症酸中毒，高渗性昏迷，危及生命，必须立即就近就医。

乘机时胰岛素应随身携带

那么，糖友们如何在夏季正确保存胰岛素，在旅游时既不耽搁治疗又不影响心情呢？刘萍主任表示，胰岛素正确的保存非常重要；未开封的胰岛素可以保存在2-8℃的冰箱内；已开封的胰岛素可室温保存，外界温度高时（＞30℃）应贮存在2-8℃环境下，保存期为开启后1个月内。另外，所有的胰岛素避免冷冻和阳光直射，防止反复震荡。装有笔芯的胰岛素笔放回冰箱前应取下针头，否则注射前后忽冷忽热的环境，胰岛素笔芯中的药液因热胀冷缩会吸入空气形成气泡，致使注射剂量不准，从而影响血糖的控制。

外出时应安全携带胰岛素，可以提前准备车载小冰箱、冰袋、胰岛素冷却袋等。如果是1-3天的短途旅行：夏季气温高，室外活动可将胰岛素储存在冷却袋、冰袋或自备保温杯中携带，切记胰岛素不要直接贴着冰袋放置，应用毛巾包裹，防止胰岛素被冻，影响药效。如果是4-10天中长途旅行：胰岛素最好准备两倍的量，一份随身携带，另一份放其他同行人那里，防止行程紧急，遗落丢失，无药可用。根据旅行时间长短计算好此次出行需要使用的胰岛素量，保证足够的胰岛素可用，血糖仪记得随身携带，定点监测血糖变化。

还有些糖友们会问，胰岛素能否带上飞机？能否托运？刘萍主任表示，提前准备好医疗证明，就可以在飞机上正常注射胰岛素。还要保证胰岛素包装完整，保持药品上的字迹清晰以证明携带的药物为原装药品。胰岛素应随身携带，并告知工作人员，以便接受检查。不能随其他行李托运，因为行李舱的温度一般在0℃以下，胰岛素会因温度过低而失效。另外，要避免剧烈震动，以防破坏药物的生物活性，导致药效降低或丧失。