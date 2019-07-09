儿童“歪牙”矫正要把握最佳时机

随着人们口腔健康意识的提升及对“颜值”的追求，牙齿矫正已成为许多人变美路上必不可少的“调整”项目。因此，每年暑假也成了牙齿矫正的高峰期。

对此，汕头口腔医疗中心正畸科主任王凯指出，儿童错颌畸形应及时进行早期矫治，乳牙期干预是第一步，而替牙期和恒牙早期也是牙齿矫正的黄金时期，家长应为孩子把握好矫正的最佳时机。

暑期正畸患者多为中学生

今年即将上初一的小宁是自己主动向家长提出要求矫正牙齿的，由于从小一直有咬嘴唇的习惯，小宁的门牙有些前突，随着年龄增长，小宁越来越在意自己的形象。暑假来临，小宁的妈妈便带着她来汕头口腔医疗中心就诊。

据王凯主任介绍，假期里像小宁这样前来矫正的学生很多，主要以初中、高中生为主，当然也有部分大学生。“青少年由于主观对美的要求较高，而且自控能力和适应能力较好，大多能很好地配合医生进行各种治疗。”王凯说。

选择在暑假期间做矫正有很多好处。这是因为，牙齿矫正的前期准备工作较繁琐，患者需进行面诊、拍摄X光片、取模、拍照、多次沟通治疗方案等，从确定治疗意向到佩戴矫治器，通常至少来院两三次，若需先拔牙再矫正，或行其他治疗，则时间更久。暑假期间做矫正，可以灵活安排时间，不耽误学习和课业。

暑期做矫正也可以给予孩子们适应矫治器的时间。王凯主任告诉记者，患者在佩戴矫治器初期，会出现疼痛、口腔溃疡、口水多、咀嚼无力等不适症状，矫正初期的复诊频率也相对较高，假期里，学生没有课业压力，休息时间充足，可以轻松度过这一“不适”时期。

此外，不少口腔医疗机构会趁暑期开展折扣、惠民活动，性价比更高。近段时间，汕头口腔医疗中心再次推出“正畸季”活动，让更多人能承受得起、尽早进行正畸治疗。

错过正畸最佳时机或需手术干预

虽说在青少年时期，牙列不齐、拥挤、牙缝大、龅牙等通过矫正可获得很好的改善，而且在理论上，只要牙周及身体情况适合，任何年龄段都可以进行牙齿矫正，然而，仍有部分错颌畸形对于矫正的时机有一定的要求。

据王凯主任介绍，错颌畸形大多发生在儿童时期，人在生长发育过程中，先天遗传，或后天环境的因素影响造成的牙齿、颌面畸形，口腔疾病、口腔不良习惯、内分泌障碍、外伤等都可以是错颌畸形的诱因。

牙齿错颌畸形不仅影响颌面部发育，还会增加罹患口腔疾病的风险，对孩子的咀嚼、吞咽功能及心理造成影响。“很多家长很重视孩子的口腔健康，也认可矫正治疗，但对矫正时机的把握仍有欠缺。”王主任指出，在他接诊的病例中，常遇到因拖延导致错过最佳治疗时机的案例。

曾有一例反颌病例，患儿在8岁替牙期间出现地包天，但哭闹不肯配合治疗，家长心疼小孩就未予强制干预，等到16岁时其地包天较严重，这时医生告知其需要手术治疗，而不仅仅是正畸了。

王主任强调，某些错颌畸形不及时矫正，会随着时间的推移逐渐往无法单纯依赖牙齿矫治而纠正的方向发展，甚至形成骨性畸形，需要等到骨骼生长发育完成后，通过手术治疗，比如严重程度的龅牙，替牙期严重的牙列拥挤，反颌俗称“地包天”，前牙开合，偏颌，下颌后缩，咬合障碍等。

提倡早期矫治是口腔正畸学界共识

事实上，儿童错颌畸形治疗的关键在于早期干预。王凯主任介绍，早期矫治是指在儿童早期生长发育阶段，对已表现出的错颌畸形、畸形趋势及可导致错合畸形的病因进行的预防、阻断、矫正和引导治疗。简单来说，就是根据错颌的发展情况给予干预治疗。

人在3到16岁是一生中生长发育最为活跃的一个阶段，这个阶段，口颌和颅面部在逐渐形成和完善功能，后天的各种不利因素，都可能导致牙齿发育异常，进而造成颌面发育异常，这个阶段同时是儿童性格形成及心理健康发育的重要时期。

早期矫治主要包括早期预防、早期阻断、早期生长控制个三方面。早期预防指的是尽早去除掉病因，创建可以让颌面协调发育的口颌环境，比如孩子在胚胎时期保证母体的健康和营养，婴儿时期使用正确的喂养方式，在牙齿萌出后就开始进行口腔检查，预防蛀牙等口腔疾病，不良口腔习惯的纠正等等。

早期阻断则是指在错颌畸形发生的早期，使用简单的矫治方法阻断畸形的发生和发展，比如进行咬合诱导，个别错位牙、牙列拥挤和反颌的早期矫治等。由于组织代谢活跃，此时牙周组织及颌骨的可塑性比较大，在这个时期进行生长控制，可以更好地利用生长的潜力，引导颌面部肌肉、骨骼、牙齿沿咬合的正常生理位置生长发育，达到自然而又稳定的效果。

“早期矫治既能有效降低错颌的严重程度，更有利于儿童健康人格的形成，这是儿童口腔医学和口腔正畸学界的共识，也越来越成为现代口腔矫治专业发展的方向。”王凯说。

MRC肌功能矫治助儿童摆脱歪牙

儿童错颌畸形具体应该在什么时候进行矫治？王凯主任建议儿童3岁左右就可以由正畸医师进行定期检查，观察颌骨是否发育异常，最迟不应晚于7岁。

3到5岁的乳牙期，孩子的自律性较差，常会在不知不觉形成许多不良口腔习惯，比如口呼吸、吐舌头、咬手指、偏侧咀嚼等。这个阶段比较容易形成反颌，作为儿童常见的错颌畸形，它是引起成人面中凹陷的主要原因之一，对于面部美观有着极大的影响。很多人认为乳牙期错颌畸形等换牙后就能缓解，但其实畸形的乳牙仍会影响继替恒牙的发育。

那么乳牙期的矫正方式有哪些呢？王主任表示，MRC肌功能矫治是目前针对儿童错颌畸形较理想的矫治系统。据介绍，MRC肌功能矫治是一项针对3到15岁孩子的矫正系统，根据每个孩子生长发育的状态，通过MRC系列矫治器的佩戴以及肌功能训练，对口腔内的肌肉等软组织进行控制，获得正确的鼻呼吸，矫正舌头的静止位置，并训练口腔肌肉的正确功能，同时通过功能矫治器给牙齿施加轻微的力度，提早对牙齿进行干预，不仅能改变孩子的习惯，还能从根本上矫治畸形牙齿及颌骨发育异常。

记者了解到，汕头口腔医疗中心设置独立的MRC室，针对儿童牙齿发育异常及咬合异常进行干预治疗，大多数乳牙错颌畸形在佩戴矫治器后，3~6个月即可以缓解或解除。为了让更多的错颌畸形患儿能摆脱歪牙的困扰，汕头口腔医疗中心还将引进芬兰矫治儿童替牙期错颌畸形的专业产品——罗慕咬合诱导矫治器，全方位实现儿童错颌畸形防治管理。

如果错过了乳牙期的干预怎么办？王凯说，6-15岁的替牙期以及恒牙早期仍是牙齿矫正的关键时期，此时孩子正处于生长发育期，恒牙列完全建立，但颌面尚有发育潜力，牙齿的移动及牙槽骨的改善会比较快，矫正效果显著。

王主任指出，“最佳的矫治时机应该根据每个患者的具体情况和生长发育状态来确定，尽早和及时很重要。”