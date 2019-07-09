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脾气急、肝火旺 吃夏枯草薏米煲猪展

2019年07月09日08:18 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清肝火、利湿

推荐人群：初伏天脾气急躁、肝火旺者。

材料：干夏枯草20克，薏米50克，白术10克，猪展500克，蜜枣一粒（4人量）。

烹调方法：冲洗药材，将其装入煲汤袋中；猪展洗净、切块，汆水；汤煲内加水2000毫升，加入所有材料，以武火煮沸后改用文火煲约1小时，加适量食盐调味即可。

汤品点评：夏至提示着夏天来临，紧跟夏至的三伏天是一年中最热的日子。正所谓“春夏养阳”，三伏天是治疗虚寒性疾病的重要时机。此外，在三伏天期间，潮湿闷热的天气令脾气容易暴躁，饮食调理宜清热、解暑、祛湿。

夏枯草性寒味辛、苦，是一味清热泻火药，入肝经善清肝火，适宜肝火旺、脾气急躁、面红目赤肿痛者；夏枯草也有降压的功效。配合清热利湿、健脾的薏米，使本汤具有清热、降肝火、祛湿的作用，适合湿热的三伏天饮用。不过，因地域气候特点，岭南人多有脾胃不足之象，故即使气温高、湿度大，也不能纵情生冷、苦寒的食物，以免加重脾胃不适，故于汤中加入健脾阳的白术以护脾胃。

总体而言，此汤偏寒凉，脾胃虚寒者以及老人、小孩、孕妇慎用。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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