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预防夏季腹泻要警惕“病从口入” 避免“过冷过热”

温竞华

2019年07月08日14:25 来源：新华网

随着我国多地气温进入“烧烤模式”，医院的胃肠道门诊也成了患者扎堆的地方。专家提示，夏季是腹泻高发的季节，要谨防“病从口入”，避免“过冷过热”。

中国中医科学院广安门医院脾胃病科主任医师陶夏平说，夏季天气炎热潮湿，肠道内致病微生物容易生长繁殖，出汗多、休息不好导致抵抗力下降，生食瓜果蔬菜、不洁饮食等都可能引发腹泻。同时，夏天人们往往喜凉食、凉水浴等，过热过冷的交替刺激或冷热调节失衡，也会导致胃肠功能受损造成腹泻。

“预防夏季腹泻首先要注意饮食和环境卫生，食物在冰箱内储存时间不宜过长，冷藏过的熟食要加热后食用，外出就餐时要避免食用卫生条件不好的凉菜等，对于哺乳期婴幼儿，要保持奶嘴清洁。同时，不要贪凉而过度吹空调、吃喝冷饮，注意冷热调节，谨防夏季受凉。”陶夏平提示。

专家提醒，一般情况下，如果大便每日超过3次，粪便稀薄，甚至携带脓血或黏液，则属于腹泻。严重的腹泻会使机体丢失大量水分和电解质，甚至发生酸中毒和休克。因此患者在病程中应多喝水或口服补液盐，若体力不支，或见心慌、乏力、意识不清等严重不适症状，应立即就医。

此外，引起腹泻的原因多种多样，需要对症下药，患者千万不能一腹泻就用抗生素，否则可能造成不良后果，最好在医生指导下选择用药。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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