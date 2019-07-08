甲状腺疾病是“多面手” 尽早治疗是关键

近年来，甲状腺相关疾病的发病率呈现快速上升趋势，如甲减、甲亢、甲状腺结节等，很受大家关注。造成甲状腺疾病发病率攀升的原因有哪些？这些疾病之间是否有关联，患者需要如何应对？

北京大学第一医院内分泌科副主任医师、医学博士张杨表示，以往常规体检项目并不包含甲状腺功能以及超声检查，导致甲状腺疾病发现率不是很高，但随着近几年甲状腺超声等检查纳入到常规体检，甲状腺疾病的发病率也随之提升；此外，碘盐摄入也有一定程度的影响，但碘盐与不同甲状腺疾病的关联不同，并不能单纯认定碘盐有害。建议患者定期进行甲状腺功能及影像学检查，发现问题，及早治疗。

此外，一些特殊时期如术后、产后、放疗后出现的甲状腺功能异常现象原因何在？又该如何预防？张杨指出，因甲状腺癌行甲状腺全切及大部切除术增多，术后因甲状腺组织减少将导致甲状腺功能减退；产后母体的免疫耐受解除，会出现自身免疫增强的情况，而出现一过性的甲状腺毒症、甲状腺功能减退；放疗则是放射线可造成甲状腺细胞损毁而出现前述甲状腺功能的异常，并最终出现甲减。

“术后的甲状腺功能异常，可以通过药物例如甲状腺素片进行干预和治疗；产后建议既往有甲状腺病史的产妇，若在产后出现颈部变粗、乏力、怕冷或者性急、怕热、手抖等不适表现，立刻去医院就诊，做到及早干预。”张杨说。