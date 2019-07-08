本期节目：房颤知多少？权威专家解读《房颤指南》

心房颤动（简称房颤）是常见的心血管疾病之一，同时也是最常见的持续性心律失常，严重影响人类的健康。人群发病率约为2%~3%，随着人口老龄化，房颤患者可能会越来越多。

心脏跳动的正常节律

人体的心脏有4个重要腔室，包括2个心房、2个心室，正常心跳时窦房结为起搏点，发生冲动并依次向下传导到心脏各部，使心房肌和心室肌按一定节律性顺序收缩，完成心脏泵血。心脏的正常节律称为窦性心律，心率在60-100次/分钟。正常生理情况下，人体活动时，心率会不同程度的加快；静息时，心跳会有所减慢。

房颤时，心房每分钟跳动可达350-600次/分，且毫无规律，心房颤动这几个词较好地描述了心房快速而不规律的电活动情况，心房不能正常收缩和舒张，心脏失去心房辅助泵的功能。心室率多数在每分钟100次左右，但也可快至200次每分钟，或明显减慢，律绝对不齐。我们平时摸到的脉搏或心跳反映的是心室率。

临床上对于房颤有哪些分类？

房颤按持续时间可以分为阵发性房颤、持续性房颤、长程持续性房颤和永久性房颤。通常认为阵发性房颤指能在7天内自行转复为窦性心律者，一般持续时间小于48小时；持续性房颤指持续7天以上，需要药物或电击才能转复为窦性心律者；长程持续性房颤指持续时间已经超过一年，转复为窦性心律较困难，但通过一些非药物方式可实现；永久性房颤指不能转复为窦性心律或在转复后24小时内复发者。

按有无基础心脏疾病分为病理性房颤和特发性房颤（临床检查无基础心脏疾病）。特发性房颤往往发生在年龄较轻者，多数小于50岁。

房颤的危害有哪些？

症状：房颤时心室率绝对不齐，且一般率较快，根据患者基础心脏病的程度可出现程度不同的心悸、气促等症状，也可以有原有心脏病症状的明显加重，如胸痛或呼吸困难，严重者可有晕厥、焦虑等表现，但部分房颤患者也可无症状。

心力衰竭：房颤患者长期不规律的快速心脏跳动，以及心房心室收缩不同步，均可明显影响心室的充盈和收缩，心排血量显著减少，是心力衰竭发生和加重的重要原因，可使心衰的发生率增加数倍。

血栓栓塞：房颤时心房丧失收缩功能，血液容易在心房内淤滞而形成血栓，而不规律的跳动又容易使血栓脱落，脱落的血栓随血管运行到脑部，容易引发脑卒中；血栓运行到四肢及外周脏器，引发体循环栓塞。

临床发现，在所有卒中患者中，由房颤引发的占比25%~30%。一般来说，房颤引起的卒中一年致死率可达50%，致残率40%，复发率也较高。而房颤合并心衰患者，临床治疗困难，预后不良。正因此，抗凝治疗预防血栓栓塞以及合理的治疗预防心衰的发生是房颤病人治疗的核心。

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专家简介

刘少稳，主任医师、教授、博士生导师。瑞典隆德大学博士，现任上海市第一人民医院心内科主任、心脏病急救中心主任、房颤中心主任、卫计委心律失常介入治疗培训基地主任。

擅长：心律失常的药物及介入治疗（导管消融、起搏器植入），尤其是：心房颤动和复杂心律失常的导管消融治疗。

出诊时间：周四全天特需门诊（上海市一虹口院区）；周二上午特需门诊（上海市一松江院区）