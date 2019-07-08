益生菌盲目补充有风险

现在，益生菌制剂非常火，很多家长都会为孩子常备益生菌，不管孩子便秘还是拉肚子，胃口不好还是感冒发烧，通通都用益生菌。其实，益生菌并非万能的，盲目补充有风险，合理补充才能促进健康。

要辨证地看益生菌

我们知道，健康的肠道菌群可以抑制病原菌的入侵，刺激免疫功能发育，合成营养物质等，这些能够对宿主健康产生有益作用、活的微生物便是益生菌。值得一提的是，婴儿是否从产道出生、是否母乳喂养、辅食的添加、饮食的结构、环境的改变、抗菌药物的使用等，都与能否建立健康肠内菌群有关。

因此，对于补充益生菌，我们要辨证地看。如果孩子肠道菌群不健康，通过补充益生菌，可能会有助肠道菌群重新实现平衡，从而恢复身体健康。但盲目补充益生菌，不仅不会有益处，而且部分学者也担心引发条件性感染（比如免疫功能低下）、过敏反应、可能导致耐药基因的传播等问题，反而可能影响孩子健康。

健康孩子无须补充益生菌

对于健康的人群，不论儿童还是成人，都没有必要额外补充益生菌，因为人体能够自然获取益生菌。

在正常情况下，顺产的宝宝在分娩过程中，会从健康妈妈的产道中获得有益菌群。母乳含有活性乳杆菌和双歧杆菌，可以作为持续为宝宝提供益生菌的来源。从饮食结构来说，增加含膳食纤维丰富的蔬菜、水果、全谷类、粗粮的摄入，减少高油高脂饮食，有助于建立健康的肠道菌群。这些益生菌会在肠道内不断繁殖，并形成肠道保护膜。因此，对于顺产、母乳喂养、饮食结构健康孩子来说，健康状态下不需要额外补充益生菌。

五类宝宝可补充益生菌

健康的孩子无须补充益生菌，那么，哪些孩子该补充益生菌呢？中华预防医学会微生态学分会儿科学组的《益生菌儿科临床应用循证指南》指出，婴幼儿或儿童有以下疾病，可以在医生的指导考虑补充益生菌：

1.胃肠道疾病。儿童腹泻病、抗生素相关腹泻、化疗相关腹泻、炎症性肠病、肠激惹综合征、功能性便秘；乳糖不耐受、幽门螺杆菌感染的治疗。

2.肝胆疾病。胆汁淤积性肝病、肝硬化。

3.新生儿疾病。新生儿坏死性小肠结肠炎、新生儿黄疸、早产儿喂养不耐受。

4.过敏性疾病的预防与治疗。

5.健康促进。反复呼吸道感染的预防、腹泻病的预防。

特别需要注意的是，补充益生菌不要违背医嘱随意更换或增加益生菌的属种。例如，某一个菌株的治疗作用并不代表本属或种的益生菌均具有这一作用。不同的菌株发挥作用所需的剂量不同，甚至同一菌株针对不同的疾病所需的剂量也可能不同，并且尚无证据证明多种益生菌联合使用较单一药物有更好的临床疗效。

另外，小心抗生素杀死益生菌。益生菌为活的微生物，应避免与抗生素同时服用。若需同时应用抗生素，应加大益生菌剂量或错开服药时间，最好间隔2～3个小时。但是，布拉酵母菌、酪酸梭菌和芽孢杆菌制剂对抗生素不敏感，可以与抗生素同时使用。

部分益生菌辅剂中含有牛奶成分，对于牛奶过敏的患儿会发生过敏症状；有的益生菌中含有能诱发炎症的麸质蛋白，可能会加重乳糜泻患者的病情。所以，服用益生菌前需排查过敏原。

目前，即便在全球范围内，益生菌在不同疾病中的应用仍然存在争议。因此建议在医生指导下进行合理补充，随意购买和使用益生菌事倍功半，还增加不必要的风险。