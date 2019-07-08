校园防艾不能传播谬论

近日，广西壮族自治区南宁市横县第二高级中学防艾宣传栏中一段关于“同性恋五个危害”的内容引发争议。7月4日，横县教育局防艾办公室一名郑姓工作人员告诉记者，目前涉事中学的防艾宣传内容已经撤下，该局会进一步规范高级中学内的防艾宣传内容。（7月4日《澎湃新闻》）

我国青少年艾滋病防治形势十分严峻。国家卫生健康委2018年年底发布的一份统计数据显示，现在每年仍然有3000多例学生感染艾滋病病毒病例，主要是经过同性性传播途径感染。因此，在校园里开展防艾宣传是预防青少年感染艾滋病病毒的必要之举。但是，防艾宣传中介绍的“同性恋在性格上有严重缺陷，情绪特别不稳定”“同性恋寿命比正常人要短八年到十年”等有关同性恋危害内容，不仅没有任何科学依据，还涉嫌同性恋歧视。这种吓唬式的防艾谬论，不仅会误导学生，还容易加剧中学生对同性恋人群以及艾滋病人群的歧视，不利于艾滋病防治和社会和谐。

防艾宣传是以艾滋病防治知识为核心的健康知识宣传，其目的是引导人们正确认识艾滋病，树立正确的防艾观念。校园防艾必要且重要，但保证宣传内容科学、准确是前提。要做到这一点，只靠学校“单打独斗”显然不行，迫切需要卫生健康部门、艾滋病防治组织主动提供专业帮助。