李克强作出重要批示——
毫不松懈抓好艾滋病防治工作
新华社北京11月30日电 今年12月1日是第三十二个世界艾滋病日。中共中央政治局常委、国务院总理李克强日前对艾滋病防治工作作出重要批示。
批示指出：防治艾滋病事关人民群众身体健康和生命安全，是建设健康中国的重要任务。在各方面共同努力下，我国艾滋病防治工作取得显著成效，同时面临一些需予重视的新情况。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，以改革完善疾病预防控制体系为契机，继续创新机制和方式，做好公共卫生服务，织密网络，突出重点地区、重点人群、重点环节，毫不松懈抓好艾滋病等重大传染病防治工作。进一步落实各级政府和部门责任，加大防治投入，扎实做好救治救助、医疗保障等工作，强化药物研制等科技攻关，加强人文关怀，不断改善患者生活质量。坚持预防为主，进一步提高教育、干预的有效性，加强监测预警，更好发挥社会组织参与防艾的作用，不断提高艾滋病防治能力和水平，为保护人民群众身体健康作出更大努力。
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