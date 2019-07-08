肝病属于消化道疾病，患者突出的表现是食欲减退、不想吃东西，严重的会出现恶心、呕吐、厌油、腹胀、腹泻等现象。疾病的恢复过程都离不开足够的营养支持，对于肝脏疾病来说更是如此。因为肝细胞功能的支持需要营养，受损的肝细胞再生也需要营养。所以说，肝病患者要会吃，要知道饮食营养的补充对于肝病患者的特殊康复意义。

我们知道，食物主要划分为碳水化合物类（即糖类）、蛋白质类、脂肪类、维生素类，不同食物的性质和作用不同。这几类物质合适的供能比例是糖60%~70%、脂肪20%~25%、蛋白质10%~15%。下面按照食物的分类来谈谈肝病患者怎么吃。

糖类食物要防止过多

糖类是机体能量的主要来源。肝病治疗过程中需要提供足够的热量，以利于组织蛋白的合成，并避免因热量不足而消耗蛋白质，这些热量主要来自于糖类。补充多少热量需要结合患者的具体情况，一般每天每公斤体重需要35~40kcal，每克糖产热4.1kcal，以高糖形式供给，比较胖、限制卧床的患者应略低一些，消瘦者可以高一些。需要注意的是，不必强调高糖饮食，以免摄入过量的葡萄糖和果糖而降低患者食欲，还可能引起肠胀气，导致腹部不舒服；热量供给过多还会影响脂肪代谢，导致肥胖和肝细胞脂肪浸润，形成脂肪肝。

肝病患者好转后的恢复期比较长，一般是几周到几个月，这期间食欲改善，但机体运动量仍然明显不足，耗能相应减少，所以尤其要注意热量供给过多的情况。另外，摄入过量的糖还可能诱发或者导致糖尿病。

蛋白质类食物可多吃

蛋白质类是细胞修复的基础。机体需要足够的蛋白质来维持正氮平衡，减轻肝脏的负担，并促使已经损伤的肝细胞恢复及促进肝细胞再生。蛋白质摄入量每天每公斤体重1~1.5g，动物蛋白质50%以上，以瘦肉、鸡、鱼、牛奶、牛肉、鸡蛋较好。肝功能损害较严重的患者，以及合并有血浆白蛋白过低，水肿、腹水、发热、感染时，应该增加到每天每公斤体重1.5~2g。没有肝性脑病和腹水的患者不必过分限制饮食和蛋白质摄入，可以多进食适合自己口味的食物。

脂肪类食物需适量

脂肪类食物不宜过多，也不能缺少。脂肪是构成人体组织细胞的重要成分，并且能够促进脂溶性维生素的溶解、吸收和利用，从而影响组织功能，正常成人每日每公斤体重需脂肪1g。在肝病急性期，患者食欲下降及消化不良，应给予易消化的食物，减少脂肪食物，以免加重恶心，或导致呕吐。在消化道症状严重时不要进食高脂食物，此时胆汁、消化液、消化酶的分泌减少，易导致脂肪吸收消化不良，而且吸收的脂肪容易在肝细胞内沉积，妨碍肝糖原合成，形成脂肪肝。肝病症状好转后可以进食适量脂肪，以刺激胆汁分泌，促进脂溶性维生素的吸收。脂肪每日40~50g较适宜，可选用易消化含胆固醇少的脂肪，如奶油、植物油等。

维生素类要补足

维生素不是构成机体组织和细胞的成分，但参与人体的生长、代谢、发育过程，是一类调节物质，在维持和调节机体代谢方面的作用非常重要。大多数维生素机体不能合成或者合成量不足，需要外源性供给。肝病患者因为食欲减退，摄入减少，尤其需要注意在食物中补充足够的多种维生素。

维生素C能促进肝糖原合成，防止有毒物质对肝脏的损害，保护肝脏中的酶系统，增强肝细胞的抵抗力，并促进肝细胞再生，新鲜蔬菜、水果富含维生素C，可以增加进食。

B族维生素，包括维生素B1、B2、B6、B12和维生素PP，它们在肝脏里形成各种辅酶，参与物质代谢，把糖、蛋白质、脂肪转化为热量的时候必不可少，各种谷类、豆类制品、蛋类、鱼、瘦肉富含维生素B族。

维生素E有抗氧化、抗细胞坏死作用，肝功能障碍时也需要补充，芝麻、桃仁、大豆、瘦肉、莴苣、卷心菜、玉米等食物中含量丰富。

凝血酶原时间延长及有黄疸的患者需要适当补充维生素K，绿叶蔬菜、菜花、花生油、番茄、猪肝等食物富含维生素K。

此外，肝病急性期患者绝对禁止饮酒及含酒精的饮料，同时还要避免使用肝毒性药物。乙肝病毒感染者也要避免饮酒以及含有乙醇的饮料。肝硬化患者还应该避免辛辣、刺激性、粗糙的食物，以免伤害胃黏膜或者引起曲张的食管胃底静脉破裂出血。

总之，肝病患者的饮食要求是综合性的、复杂的，要结合多方面的因素进行科学调配，并且根据病情变化及时调整。