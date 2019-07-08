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胆固醇过低增加出血性中风风险

2019年07月08日08:26 来源：科技日报

低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）被认为是一种“坏”胆固醇，其水平升高会增加患心脏病的风险。但LDL-C水平过低同样不是好事。美国宾夕法尼亚州立大学一项新研究表明，LDL-C水平过低，可能会增加出血性中风的风险。

该项研究对96000多名参与者进行了长达9年的跟踪调查。这些参与者在研究开始时没有中风、心脏病或癌症病史。研究人员每年都会对这些人的LDL-C水平进行测量，并记录其是否发生了出血性中风事件。

结果发现，LDL-C水平在70—99mg/dl（毫克每分升）之间的参与者，患出血性中风的风险相似。但当LDL-C水平降至70mg/dl以下时，患出血性中风的风险会显著增加。LDL-C水平低于50mg/dl的参与者，患出血性中风的风险比那些指标在70—99mg/dl之间的人高出169%。在剔除了年龄、性别、血压和药物治疗等影响因素后，LDL-C水平过低会增加出血性中风的风险这一结论依然成立。

研究人员指出，对普通人群来说，LDL-C水平在100mg/dl左右是最健康水平，而对心脏病风险较高的人群来说，保持相对低的LDL-C水平更合适一些，目前的一些健康指南中也建议降低胆固醇水平以减少心脏病风险。而新研究表明，LDL-C水平过低同样有风险，会导致出血性中风风险增加。这提醒人们，在确定个人理想的胆固醇指标时，要结合自身情况，适度和平衡才是关键。

相关研究结果近日发表在《神经病学》杂志上。（记者刘海英）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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