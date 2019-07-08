六类添加剂影响孩子一生 加辅食这些你要知

编者按： 孩子的身心健康一直是父母心头那块最柔软的地方，她的一颦一笑，她的冷暖安康无不牵动着父母那敏感的神经。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，今天与您聊聊孩子的健康话题，同您一起将健康进行到底！

六类添加剂影响孩子一辈子

食用色素、防腐剂及包装材料中的某些化学物质会干扰孩子体内激素生长和发育，甚至增加儿童肥胖风险。自20世纪70年代以来，儿童肥胖率增加了两倍。美国儿科学会近日呼吁，一些常见食品添加剂可能对婴幼儿健康构成严重威胁，最好避而远之。

1.双酚类化合物。双酚A等双酚类化合物主要用于硬化塑料容器和金属罐的内衬，常见含有此类添加剂的物品包括塑料奶瓶、塑料水杯、外卖饭盒、罐装食品内壁涂层、桶装水容器等。双酚A具有潜在生殖毒性，与人体内雌激素作用相似，会干扰孩子正常性发育，容易导致性早熟，并会影响到神经系统和免疫系统。目前，中国和欧盟国家已明令禁止儿童奶瓶、吸管杯、矿泉水瓶使用双酚A。广西营养学会理事、食品安全卫生专家方志峰建议，最好选择玻璃、硅胶等材质更安全的奶瓶和水杯；不用塑料餐具装食物及微波加热；罐装婴幼儿食品也应尽量少吃。

2.邻苯二甲酸盐。该物质是工业生产中使塑料和乙烯基管变得更柔韧的增塑剂，会影响男童生殖器正常发育，导致女童过早发育，增加儿童肥胖和心血管疾病风险。邻苯二甲酸盐接触过多还会增加男性睾丸癌和女性乳腺癌的发病几率。2017年，美国已禁止在宝宝长牙期牙咬胶等儿童护理产品中使用邻苯二甲酸盐。其他含邻苯二甲酸盐的物品包括玩具、食品包装材料、洗发液、沐浴露、摩丝、指甲油等个人护理用品。专家建议玩具要选择更有安全保障的正规厂家的婴幼儿产品，尽量减少儿童接触劣质塑料玩具和文具等用品。

3.全氟化合物。这种化合物具有防油、防污和防水作用，常用于食品包装、不粘锅、防水手套等产品中。其危害包括降低免疫力、出生体重和生育能力。研究表明，全氟化合物还可能影响甲状腺、代谢、消化等系统，对肌肉控制、大脑发育和骨骼强度也不利。长期接触该物质还会增加肥胖儿童罹患代谢综合征的风险，另外也会降低接种疫苗的药效。专家建议，少用防水和防油食品包装，尽量少用含全氟化合物的用品。

4.高氯酸盐。这种化学添加剂是一种新型污染物，主要是防止茶叶、果蔬、谷物、肉制品、某些奶粉或米粉等干性食物产生静电。其危害包括扰乱甲状腺功能，严重影响婴幼儿大脑正常发育。过多摄入此类添加剂容易导致发育迟缓，智商偏低。专家建议，确保孩子饮水健康，不让孩子接触未彻底清洗的果蔬，选择质量安全的大品牌婴儿奶粉和婴儿米粉。

5.人工合成色素。人工合成着色剂（人工色素）比天然色素更鲜艳，不易褪色，价格更低，因而广泛使用于果汁、饮料、甜点和饼干等多种加工食品中。多项研究发现，苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄等多种常用人工色素会加重儿童多动症症状。而饮食中严格控制人工色素之后，多动症儿童病症明显减少。专家建议，购买食品时，应仔细阅读食品标签，尽量避免食用含有人工色素的加工食品。

6.硝酸盐和亚硝酸盐。此类化合物多用于保存食物和给食物增色，罐头、香肠、热狗、咸肉、火腿、熏肉等腌制和加工肉类中含量最多。过多食用这些化学物质会干扰甲状腺激素的产生，影响体内血氧传输能力，还会增加胃癌、肠癌风险。专家建议，孩子平时少吃罐装食品和加工肉食；为了母婴健康，怀孕期间要尽量少吃含有硝酸盐和亚硝酸盐的食物。【详细】

维生素D从小补到老

调查显示，我国各个年龄段的人群普遍缺乏维生素D。维生素D是大家最熟悉的营养素之一，缺乏会影响钙和磷的代谢，比如导致佝偻病。

三文鱼、沙丁鱼、蛋黄、动物肝脏等食物含有维生素D，但总量很少。维生素D可以通过充分日晒满足需要，儿童青少年一般都建议每天户外运动1小时，所以如果能做到，维生素D是不缺的，这时不推荐额外补充。如果日晒时间不足，可以在医生的指导下服用维生素D补充剂。【详细】

宝宝辅食添加3个“W”你需要知道

辅食，是宝宝在进食固体食物之前，除了母乳、配方奶以外的各种性状（液态、固态）的过渡食物。目前世界卫生组织（WHO）对辅食的定义为：除母乳以外的任何食物和/或饮料（包括婴儿配方奶、较大婴儿配方奶和水）。

如何做到科学添加辅食，需要注意三个“W”。

Why？为什么要添加辅食？

母乳是宝宝能获取的天然的理想食品，1岁以内的宝宝处于快速生长发育阶段，这个阶段的特点是“胃口小，需求大”。宝宝胃容积有限，但快速生长发育对能量和营养的需求却很高，因此需要能量密度高的食物。随着胃肠道等消化系统的发育逐渐成熟，各种感知觉和认知能力的发展，单纯依赖母乳或配方奶已无法满足宝宝健康生长的营养需求，即使母乳非常充足，这个时候也需要添加辅食了。

When？什么时候是添加辅食最佳时间？

世界卫生组织建议“不早于6月龄添加辅食”；2016年中国营养学会在《7-24月龄婴幼儿喂养指南》中指出，继续母乳喂养，满6月龄起添加辅食；美国儿科学会建议，满4月龄且体重超过13磅（约5.9kg）可以添加辅食。

宝宝需要达到怎样的进食能力才能添加辅食呢？首先要能控制身体的运动，即俯卧位时能撑起上半身，会扶坐；其次具备基本的吞咽能力，即当勺子靠近嘴巴时，可以张开嘴巴含接食物并吞咽；最后会表达饥饿和吃饱，即当看到食物时很高兴，身体主动向食物靠近，而吃饱后会将头扭向一侧。

一般来说，当宝宝体重增加为出生体重的两倍，哺乳的间隔时间越来越短时，家长可以根据宝宝月龄、进食能力、对食物的兴趣等综合考虑给宝宝添加辅食。我们建议添加辅食的时间为不早于4月龄，不晚于6月龄，过早和过晚添加辅食都不可取，会对孩子健康成长产生一定危害。如过早添加可能会增加宝宝发生感染、过敏、消化不良、肥胖等风险，过晚添加可能会增加罹患营养缺乏性疾病、过敏性疾病、糖尿病等风险，容易养成挑食、偏食等不良饮食习惯。

What，吃什么？

辅食添加选用的食材要天然、安全、新鲜、多样化，尽量选用应季食材，制作要保持清洁卫生。由于宝宝体内储存的铁在6月龄会接近耗尽，宝宝首选的辅食一般推荐强化铁的高能量食物，如强化铁婴儿营养米粉，在此基础上，逐渐引入不同种类的食物（比如肉、禽、鱼、蛋、深色蔬菜水果）达到食物多样化。每添加一种新的食物应适应3-5天，观察宝宝是否出现呕吐、腹泻、皮疹等不良反应，如症状较严重应及时就医，适应一种食物后再添加其他新的食物。

辅食应保持原味，烹饪方法主要是蒸煮，避免煎炸，适量添加植物油，因原味的食物能够让宝宝体会不同食物口味，增加接纳食物的机会，减少挑食、偏食的发生。母乳或配方奶、辅食中的天然钠含量已能满足宝宝生长的需求，不建议给1岁以内宝宝添加盐、糖等调味品，有助于降低儿童期及成年后罹患高血压、糖尿病、心血管疾病的风险。为了适应幼儿的需要，1岁以后的宝宝也应摄入淡口味的家庭膳食。

辅食添加的目的包括以下几点：①补充宝宝生长所需的各种营养物质；②促进宝宝胃肠道的发育，让宝宝能正常消化吸收固体食物，避免出现消化不良；③锻炼宝宝咀嚼能力，促进宝宝口腔肌肉和颌面部发育；④让宝宝养成良好的进食习惯，对食物产生兴趣，避免出现挑食、偏食。

辅食添加不仅能给孩子提供生长所需的营养物质，还能让孩子从小养成良好的饮食习惯，为孩子一生的健康奠定良好的基础，希望每一位家长都能为自己的宝宝科学、合理地添加辅食。【详细】

奶粉里有速溶剂吗

美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士云无心表示，奶粉是一种固体粉末，需要加水冲成液体来喝。奶粉中的成分都可以溶解或者均匀分散到水中。溶解或者分散到水中的比例，在食品技术中用“溶解性”来衡量。就婴儿奶粉而言，“溶解性”都不成问题，接近100%。“速溶性”则是指粉末分散到水中的难易程度。速溶性好，倒入水中轻轻搅拌一下，就能完全分散开；速溶性不好，就需要快速搅拌比较长时间才能分散开。

不同的奶粉，速溶性可能相差很大。一种固体粉末的速溶性主要由三个因素决定：粉末颗粒的表面疏水性，粉末颗粒的密度和粉末颗粒的大小。在固体粉末的颗粒表面喷涂一层表面活性成分，有助于提高速溶性。婴儿奶粉是一种较为特殊的食品，国家标准对其成分有严格规范。为了提高速溶性加入没有批准的成分，不管添加物的安全性如何，都不被允许。

奶粉中需要有碳水化合物来提供热量。主要的碳水化合物是乳糖，也允许使用一些麦芽糊精或者淀粉代替。从消化角度说，乳糖比麦芽糊精好，而麦芽糊精比淀粉好。不过，麦芽糊精和淀粉有助于增加奶粉颗粒的密度，从而提高速溶性。所以，有一些奶粉会用一小部分淀粉或者麦芽糊精来代替乳糖。如果把麦芽糊精或者淀粉称为“速溶剂”，有一些奶粉可能含有。但是，它们本身还是合理的食品成分，并不因为贴上了一个“速溶剂”的标签就变得有问题。

实际上，“速溶奶粉”的速溶性，主要是通过增加粉末颗粒的大小来实现。奶粉生产的最后一道工序是喷雾干燥。喷雾干燥所得到的颗粒大小，跟喷雾干燥器的构造和操作密切相关。现在奶粉生产中广泛使用的喷雾干燥器都具有“造粒”功能——也就是让干燥后的粉末呈现比较大的颗粒，从而具有更好的速溶性。【详细】

小儿流口水 喂点参苓白术粥

6个月到2岁左右的小儿经常会出现流口水的现象，有的甚至围嘴围上没多久就湿透了。尽管婴幼儿流口水多是正常的生理现象，但中医认为唾液也有养生功能。《黄帝内经》认为，“五脏化液，脾为涎”“口为脾之窍”“脾主涎”。脾胃是人体后天之本，小儿肝常有余，脾常不足。如果宝宝流口水的情况比较严重，口水清稀，同时伴有食欲不振、脸色苍白、唇舌色淡、容易腹泻、四肢不温，则可能是脾虚所致。推荐有上述症状的宝宝喝点参苓白术粥，不但可健脾益气、固涎摄唾，而且增进食欲助消化，为生长发育助力。

取太子参、云苓、益智仁各15~20克，白术10~15克，鲜生姜20~30克，大米50克。先把云苓、白术、益智仁放进铁锅焙干，略炒一下，然后研成末；生姜洗净去皮捣汁；大米淘净后加油、盐腌。大米、太子参放进瓦煲里煮成稀粥，粥将成时，把药粉调进去煮，姜汁后下，滚沸后熄火调味即可。此粥每日可分2~3餐食用，连食7~10天。

本方基本上以健脾益气名方——四君子汤为主方。太子参（又称孩儿参）最适合儿童食用，民间有“太子参太子也吃不坏”之意，有药力和缓、甘润平和的清补之效。益智仁味辛性温，入脾、肾经，能温脾摄涎、暖肾固涩，善治口多唾涎、遗尿等症。生姜性味辛温，入脾胃二经，有温中散寒、健脾暖胃的功效。在熬粥前，云苓、白术、益智仁焙干略炒，是取其“焦香入脾”之意，可加强健脾功效。

全方用药简单、平和，从呵护小儿健胃入手，既温运脾阳，又补而不燥，脾胃实则固摄有度，运化有司，有利于小儿的生长发育。【详细】

孩子挑食咋办？

厦门市儿童医院儿童保健科医师杨琴表示，孩子挑食偏食的原因是多方面的，比如食物品种少、制作方式单一、食物质地不符合儿童需要、辅食添加时间错过味觉发育敏感期及咀嚼发育关键期等，也可能是缺乏微量元素铁和锌。首先，需要监测孩子的体格生长，了解膳食摄入情况，必要时做微量元素、血红蛋白、食物过敏等检查。如果是因为疾病，要及时针对疾病给予相应治疗。其次是改善家庭进食环境，父母需做出不挑食、偏食的表率。进餐时避免分心，不看电视、讲故事和玩耍；不追着喂饭，鼓励孩子自己进食。最后，就餐时间不宜过长，不超过30分钟；两餐之间不吃零食，餐前不喝饮料。【详细】

预防儿童近视，从少糖饮食开始

过多糖分的摄入不但会增加儿童龋齿和肥胖的发病风险，也可能增加近视的发生风险。

过多糖分摄入对眼睛的危害有哪些？眼睛的屈光系统是由透明的角膜、房水、晶体以及玻璃体组成，它们可以聚合光线，使外界物体反射来的光线发生折射，然后聚焦在视网膜上成像。喜爱甜食是儿童近视发生的主要危险因素之一，大量食用甜食影响血氧结合功能，增加颅内血管运行压力，影响眼部供血。

过多糖分的摄入，容易导致人体血糖浓度明显升高，血糖浓度过高则会导致眼内房水渗透压降低，从而导致晶体变形变凸，眼轴伸长。由此一来，进入的光线少了，视网膜成像效果就会变差，如此便导致屈光性近视或加重近视。

糖代谢需要消耗大量与视神经功能密切相关的维生素B1，而食用过多的精制米面会导致维生素B1摄入不足，一旦维生素B1缺乏将阻碍乙酰胆碱生成，从而引起视神经传导障碍，影响眼睛角膜、屈光度调节肌的正常功能，导致视力减退。

糖经过代谢可转变为酸，酸与钙结合，造成体内缺钙，使视神经肌肉的兴奋性增高，眼外肌便处于高度紧张状态，对眼睛的压力增大，眼轴容易伸长形成近视。

《中国居民膳食指南（2016）》指出：我国居民糖的摄入主要来自加工食品，儿童青少年中，含糖饮料是添加糖的主要来源。

添加糖是指人工加入到食品中的糖类，具有甜味特征，包括单糖和双糖，常见的有蔗糖、果糖、葡萄糖、果葡糖浆等。日常生活中常见的白砂糖、绵白糖、冰糖和红糖都是蔗糖。另外，多数饮品的含糖量在8%～11%左右，有的高达13%以上。含糖饮料虽然含糖量在一定范围内，如果饮用量大，很容易在不知不觉中超过《中国居民膳食指南（2016）》推荐每天摄入糖50g的限量。

所以，要想防治儿童近视，首先应从养成良好的膳食习惯开始，不挑食、不偏食、合理搭配，保证营养均衡。其次，适量食用蛋、奶、肉、肝脏，每周食用2～3次海产品、多食豆类及新鲜蔬果等食物。此外还需不喝或少喝含糖饮料，少吃糖果和高糖食品。【详细】

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