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高血压饮食忌5点

吴阶平医学基金会营养学部家庭膳食营养学组副主任委员 于仁文

2019年07月08日08:03 来源：人民网-生命时报

　　高血压患者因血压较高或者波动较大，需要严格控制一些饮食、饮品，尤其注意以下5点。

　　1.酒精。过量饮酒会造成对胃和肝脏的刺激，而且会促使血液循环加快，增加心脏和血管负担，白酒等烈性酒就更不适合高血压患者。

　　2.辛辣刺激。辛辣食物促进血液循环，增加血容量，使心血管负担加重，尤其对血压影响较大，应尽量少吃或不吃这类食物，如生葱姜蒜等。

　　3.暴饮暴食。食物摄入要适量，过多进食会增加胃肠道和心血管负担，尤其吃易腹胀的豆类和高纤维食物，在胃中膨胀，更不利于血压控制。

　　4.高胆固醇食物。血压升高因素很多，比如血管壁弹性变差、血脂过高等原因都会明显影响到血压。所以易影响血脂的油炸、肥腻肉类、高胆固醇的动物内脏、甜食甜饮料都需要严格控制，能不吃就不吃。

　　5.猛喝水。很多人每天喝水基本没有规律，但想起来喝水就是“咚咚咚”一大杯，这样的饮水习惯会造成血容量瞬间增加，压迫血管壁并造成肾脏负担，尤其是对高血压、冠心病患者比较危险。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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