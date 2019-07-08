番茄降压抗衰又营养，但这八种人要少吃它

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

八种人要少吃番茄

对某些人来说，番茄吃得太多太频繁，也会对人体产生明显的副作用。

番茄过敏人士。尽管很多人不知道，但番茄的确是已知过敏原之一。在易感人群中会引起打喷嚏、湿疹、皮疹等问题，及红眉毛、眼睑，咽喉瘙痒和口腔、面部肿胀等不同症状。某些情况下，即使仅接触番茄也会引起某些人的过敏反应（如皮炎）。欧洲食品安全局称，吃过量番茄会造成某些金属元素在体内的积累，从而对某些敏感人群造成不良影响。例如，镍是被污染番茄中常见的重金属之一，短期接触会引起过敏反应，长期暴露则对实验中的动物发育和生殖产生影响。

肾功能障碍人士。美国卫生和公共服务部指出，有肾脏问题的人应减少钾摄入量，而番茄含高浓度的钾。也有人担心，番茄及其制品，特别是番茄酱中的草酸，也是具有潜在风险的化合物，大量摄入时与体内的钙结合，可能会对肾结石的形成和复发产生不利影响。不过，这种影响还有待流行病学研究进一步证实。

胃食管反流病/胃灼热人士。胃食管反流病主要与饮食习惯相关，食用番茄及其加工制品则是诱发和加重胃食管反流病的主要原因之一。在这种疾病状态下，大量的胃酸返流到食道中，从而引起胸部、喉咙的反酸味和灼痛感。番茄中存在的柠檬酸和苹果酸，很可能是导致易感个体和高频番茄消费者患病的主要诱因。

肠易激综合征患者。肠易激综合征是一种常见的胃肠道疾病，症状主要包括排便异常、腹胀、腹痛和便秘或腹泻的频繁发作，而不良的饮食习惯是引发这种疾病的最重要因素。番茄的致敏性可能引发一些人的肠道问题。同时，番茄的皮和种子可能会对某些人的肠胃造成刺激，从而导致腹胀、腹泻。

容易胃痛和腹痛人士。未成熟的绿色番茄中含有生物碱——茄碱，它具有一定毒性，以帮助植物抵挡昆虫、真菌和细菌的侵害。随番茄成熟，生物碱的含量会降低。但对某些敏感者来说，大量进食番茄，仍可能导致胃肠道不适和疼痛。

尿失禁和膀胱炎人士。酸味的食品，如水果、蔬菜和饮料等，通常被认为是潜在的膀胱刺激物，对部分敏感人群来说，可能会增加尿失禁风险，有酸味的番茄也不例外。

过量食用某些食物，包括番茄、巧克力、含咖啡因的饮料，以及某些人造甜味剂，都可能引起膀胱炎，并加剧膀胱疾病的症状。也有研究显示，番茄及其加工制品对疼痛性膀胱综合征有不良影响。

偏头痛者。饮食被认为是影响偏头痛发病、加重的诱发因素之一。在170例偏头痛患者的病例对照研究中发现，在病例组中包括番茄在内的几种蔬菜的食用量显著更高。也有实验表明，食用番茄对偏头痛的发病具有明显影响。

担心皮肤变色的人。番茄是番茄红素的丰富来源，番茄红素是种有效的抗氧化剂。 然而，食用大量番茄会导致个体血液和血浆中含有过量的番茄红素，从而导致皮肤变色发红，称为番茄红素血症。【详细】

熟吃西红柿有助降低高血压和高胆固醇

《欧洲更年期杂志》刊登的澳大利亚阿德莱德大学一项研究发现，熟西红柿有助于降低患者高胆固醇和高血压，进而降低心脏病危险。其作用堪比他汀类药物。研究者表示，番茄红素相当于低剂量药物，却没有肌肉酸痛和损伤神经的副作用。

南京市中西医结合医院心内科主任钱春发介绍说，这可能与番茄中的番茄红素的作用有关，之前有研究显示它能有助于降低血液中“坏胆固醇”水平。与生吃西红柿相比，番茄做熟后，其中的番茄红素更好吸收。每天食用500克番茄有助预防心脏病。【详细】

西红柿颜色决定保健功效

美国园艺学会的研究人员发现，西红柿的颜色与其抗氧化剂水平相关，因此，色彩差异决定了西红柿的营养价值。

红色：平时最常见的红色西红柿中含有大量番茄红素。番茄红素是一种强有力的抗氧化剂，在预防心脏病及抑制某些类型的癌细胞方面发挥着重要作用。此外，红色西红柿还有助防晒。

橙色：橙色西红柿是抵抗自由基（抗衰老）的能手，其中富含的维生素E水解产物“生育酚”属于另一组强效抗氧化剂，主要功效是防止湿疹、牛皮癣等皮肤病，还有助降低皮肤癌发病风险。

黄色：黄色西红柿含有大量多酚类化合物。这种抗氧化剂的主要功效包括降低胆固醇、降低血压、改善动脉弹性（防止动脉硬化）、减少血小板聚集（防止血栓形成）等。

该研究作者伊丽莎白·格尔森指出，食用西红柿有助提升整体健康指数、延缓衰老、延长寿命，购买时可以根据自身的健康需求进行选择。【详细】

吃番茄要细嚼慢咽

我们日常吃的西红柿中，最不同于其他蔬菜和水果的就是其中的番茄红素，很多人说番茄必须炒着吃，其实它没那么傲娇。

番茄红素是一种植物化学物，能够抑制自由基的产生或者直接清除自由基，其抗氧化的能力是维生素E的10倍左右，是自然界天然类胡萝卜素中抗氧化能力最强的营养素之一。甚至有研究表明，番茄红素对预防前列腺炎很有帮助。番茄红素不仅存在于番茄中，其中很多红色的食物中也含有，比如西瓜、红色葡萄柚等。

番茄里的番茄红素虽然是脂溶性的维生素，需要脂肪来促进番茄红素的吸收，但并不一定非要把番茄炒着吃才能确保番茄红素的吸收，只要我们这一餐当中有脂肪的摄入就可以，或者是与上一餐的食用时间不超过两个小时。这是因为食物的消化吸收最终的场所是我们的小肠，而不是在我们的口腔或胃里。我们吃掉的所有食物最终都是进入到小肠进行消化和吸收的。只要我们的小肠中有脂肪的存在就可以促进番茄红素的吸收。

在吃番茄的时候要尽量细嚼慢咽，使其细胞壁完全破坏，这样才能充分吸收里面的番茄红素。推荐给大家一种最简单的吃法，那就是做番茄蜂蜜汁，这种吃法不仅能够最大程度保留西红柿中的维生素C，还能够让身体吸收更多的番茄红素。做法也很简单，把番茄洗净切块，放入料理机中搅拌一下，然后加入一勺蜂蜜调味，最后加几滴橄榄油就可以。【详细】

番茄有4个好搭档，降压又营养

你是不是已经吃腻了番茄炒蛋？今天给大家介绍四种番茄炒菜的好搭档。

番茄烧茄子，解腻又不酸。茄子爱吸油，番茄则不同，这道菜融合番茄的酸和茄子的嫩，既去除红烧茄子的油腻，又中和了番茄的酸味。

番茄炒菜花，开胃又消食。番茄的酸能促进菜花中富含的小分子营养物质如叶酸、钙、硒等的吸收。与富含类黄酮、花青素的西兰花搭配也是不错的选择，能加倍防癌。

番茄炒马铃薯，降压又消肿。二者都含有丰富的钾和维生素C，钾能促进钠的排出，从而有降压、利尿、消肿的作用。

番茄炒虾仁，好看又营养。番茄富含番茄红素，虾仁富含优质蛋白，搭配营养更丰富，色泽口感俱佳。【详细】