众所周知，维生素D能强健骨骼。而美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校的一项新研究发现，适量补充维D还可预防结直肠癌。研究者对不同地区与国家居民的血液样本和健康情况进行对比，结果发现，血液中维D含量高的人患结直肠癌的几率偏低，含量低的人患癌几率偏高。

维生素D可影响200多个基因的表达，肠胃、大脑、心脏、皮肤中都含有它的受体，其含量关乎全身健康。生活中缺乏维D的人不在少数，原因包括：1.紫外线能让皮肤中的固醇类物质转变成维D，但黑色素会阻挡紫外线吸收，避免晒伤。这种保护成了维D缺乏的原因之一。2.只有血液中的维D才具有活性，但大部分维D储存在脂肪中，且一旦吸收就很难再释放出来。体脂过高者血中维D会处于不健康水平。

要想让体内维生素D的水平达到健骨防癌的需要，建议如下：1.晒太阳是最方便、最安全的补充方式。每次晒15分钟太阳，每周3次，可满足大多数人的需求。2.部分食物中含有维D，如三文鱼、沙丁鱼、金枪鱼等，植物性食物中几乎不含。3.如果日照和食物无法满足需求，则需适当服用膳食补充剂。美国内分泌学会建议，肤色较黑、肥胖、生活地区日照水平低等维D缺乏的高危人群，最好通过膳食补充剂来提高其在血液中的水平。

像所有脂溶性维生素一样，维D容易陷入“补少不够、补多中毒”的尴尬境地，服用前最好询问医生或药师。（中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科副主任医师 王 征）