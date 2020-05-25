世界肠道健康日谈结直肠癌防治

在全球范围内，结直肠癌是人类最常见的恶性肿瘤之一，其发病与生活方式的改变及膳食结构不合理密切相关。近年来，随着人们生活方式、饮食结构的改变，我国结直肠癌的发病率和死亡率呈现出逐年增高的趋势。而结直肠癌早期诊断却不明显，多数患者确诊时已是晚期。随着靶向、免疫治疗等精准治疗手段的出现，让转移性结直肠癌患者的生存期获得了有效延长，通过科学的治疗延长了患者生命、改善了患者的生存质量。

针对结直肠癌，应采取怎样的防治措施？2020年5月27日（星期三）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请江苏省肿瘤医院内科主任医师朱梁军进行视频直播，与您探讨结直肠癌应如何进行防治。

专家介绍

朱梁军，中国医疗保健国际交流促进会消化道肿瘤多学科（MDT）分会常务委员；中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会第一届内科治疗专业委员会委员；中国医药教育协会腹部肿瘤结直肠癌分会委员；首届中国研究型医院学会精准医学与肿瘤MDT专业委员会委员；中国临床肿瘤学会（CSCO）结直肠癌专家委员会委员；中国临床肿瘤学会（CSCO）肝癌专家委员会委员；江苏省医师协会结直肠专委会委员；江苏省抗癌协会大肠癌专业委员会委员；江苏省医学会胰腺病学分会胰腺癌学组成员；《Annals of Oncology》肿瘤学年鉴（中文版）杂志编委。

擅长

目前研究方向为晚期肠癌靶向治疗和维持治疗；大肠癌MDT综合治疗；进展期胃癌转化治疗。

结直肠癌的防治策略

结直肠癌的发病率与饮食密切相关。如今，大众饮食水准不断提高，饮食结构已从传统的蔬菜、地瓜逐渐向西方靠拢，大量的加工肉制品、过多的脂肪，牛肉、羊肉、猪肉等红肉已经进入大众餐桌。

公众筛查意识也与结直肠癌的发病率息息相关。多项研究证明，早期筛查可有效降低结直肠癌发病率和死亡率。此前世界卫生组织就曾指出，40%以上的癌症是可以预防的，早发现、早诊断、早治疗是降低癌症死亡率的关键。结直肠癌最大的特点就是没有症状，一般从发现到晚期，要经历10年左右的发展期。越早发现，越易治疗，40岁以上患者要加强疾病筛查意识。

如何通过提高癌症的早期发现率，降低癌症患者的发病率和死亡率？农村由于资源不平衡，导致了技术和服务效果的差别。根据国际的防癌经验，40岁至74岁一般人群及城市人群应该作为优先筛查对象，进行初筛（人群分层）、精筛(高危人群）、诊治（病理活检），使用问卷风险评估、免疫法粪便隐血检测、多靶点粪便检测、结肠镜检测等4个筛查方法，使群众通过选择最佳的筛查方式达到最少的成本和获得最大的效益。

在日常生活方面，则需要做到以下几点：首先，定期体检。健康体检应根据个人身体状况来进行全面查体，最好每半年做一次全面的健康查体，或至少每年进行一次对主要脏器如心、肝、肾、脑、肺、直肠、前列腺或妇科做重点检查。

其次，注意饮食。膳食纤维摄取不足，粪便在肠道内的停留时间就会变长，肠道就会对废物二次吸收，使得粪便中的致癌物长时间刺激肠壁。纤维素能促进肠道蠕动，清洗肠道内的垃圾废物，减少致癌物停留时间，从而降低大肠癌的发病危险。

最后，勤加锻炼。运动能够帮助提高身体的免疫能力，预防各种细菌以及病毒的侵入。在日常生活中一定要养成良好的运动锻炼习惯，这样才能够帮助大家远离结直肠癌的困扰。

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