为什么缺钙会导致抽筋？

日常生活中你是否有过这样的体验：睡觉或运动过程中，腿部肌肉突然异常绷直，疼痛难忍，时间持续数秒或数十秒。通常这种情况被称为抽筋，学名“肌肉痉挛”。肌肉痉挛是一种肌肉自发的强直性收缩，通常发生在小腿和脚趾之间。引起抽筋的原因有很多，缺钙就是其中一个。那么，为什么缺钙会导致抽筋呢？

钙是人体中含量最多的金属元素。人体中超过99%的钙以磷酸钙或碳酸钙的形式存在于骨骼及牙齿中,可以说骨骼是最大的储钙库。我们平时从食物中获取的钙，只有40%至50%会被吸收到血液，主要存在于血浆中，但血液中的钙含量其实还不到人体总钙量的1%。我们血浆中的钙又分为扩散钙和非扩散钙，扩散钙主要以离子钙及小部分钠盐的形式存在。离子钙的主要作用是降低神经肌肉的兴奋性、维持心肌传导系统的兴奋性和节律性、参与肌肉收缩及神经传导等。由此可见，肌肉收缩和钙离子的功能紧密相关。

抽筋（肌肉痉挛）,是因为我们的肌肉细胞内含有粗肌丝和细肌丝，两种肌丝相互交错，就像人的两只手相互握在一起一样，如果互相靠近就是肌肉收缩，互相远离就是肌肉舒张。而钙离子会触发这一反应：当钙离子和细肌丝上的肌钙蛋白结合时，细肌丝就会向粗肌丝靠近，这样肌肉就开始了收缩；当钙离子脱离细肌丝时，它们就会相互远离，肌肉就开始了舒张。

如果我们身体缺乏钙离子会怎样呢？由于钙离子可降低神经肌肉的兴奋性，当血液中的钙离子降低即缺钙时，神经肌肉的兴奋性就会增加。轻微者会手足麻木，伴有刺痛感，严重者可能出现手足抽搦、气管呼吸肌痉挛、全身肌肉收缩等，危险性极大。

知道了为什么缺钙会引起抽筋后，我们应该如何预防缺钙呢？首先，要均衡饮食，多食用一些钙含量比较高的食物，如奶类、豆类、深色蔬菜等。其次，要适当补充维生素D，因为维生素D能促进钙的吸收与利用，鱼肝油、沙丁鱼、蛋黄等食物中含有较为丰富的维生素D，另外多晒太阳也能促进人体内维生素D的合成。此外，还要增强肌肉拉伸运动，尤其是身体容易抽筋的部位，能起到放松肌肉、促进血液循环的作用。

本文由北京市第六十五中学高级教师李艳芝进行科学性把关。