费蒙格在华上市 我国前列腺癌患者治疗迎来新选择

7月6日，前列腺癌药物费蒙格全国上市会在京举行，我国前列腺癌患者治疗迎来新选择。

作为我国用于前列腺癌治疗的GnRH（促性腺激素释放激素）拮抗剂，费蒙格（通用名：地加瑞克）于去年9月在我国获批，适应症为用于需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。

中国医师协会泌尿外科医师分会会长周利群教授在致辞时表示，对费蒙格正式在华上市表示祝贺，希望费蒙格的到来能够造福更多中国前列腺癌患者及家庭。

辉凌中国首席执行官蒲志扬（Jan Peutzfeldt）在致辞时表示，很高兴费蒙格能够在华获批上市，希望费蒙格能够帮助更多前列腺患者提升生活质量。

在发布会学术环节，中华医学会泌尿外科分会委员高新教授在谈到当前前列腺癌诊断新进展时表示，我国前列腺癌诊疗规范推荐对于50岁以上男性，或者有前列腺癌家族史的45岁以上男性，在充分告知筛查风险的前提下，进行以PSA检测为基础的前列腺筛查。

“我国前列腺癌发病率正呈现出上升趋势，值得关注。”中国医师协会泌尿外科分会副会长杨勇教授在谈到前列腺癌治疗趋势和展望时说，“目前大型的研究多集中于CRCP，尚需要对前列腺癌治疗模式进行进一步探索，进行个体化、规范化的全程治疗。”

中华医学会泌尿外科分会委员袁建林教授从影像学检查、疗效、预后、并发症等维度，对 2019年欧洲泌尿外科学会（EAU）和美国泌尿外科学会（AUA）前列腺癌内分泌治疗的新进展进行了介绍。

随后，美国加利福尼亚大学泌尿外科临床教授大卫·克劳福德教授和中华医学会泌尿外科分会委员陈立军教授分别对费蒙格全球临床数据和中国临床数据进行了解读。

此次费蒙格在华上市，对我国前列腺癌患者来说无疑是一个重大利好。

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