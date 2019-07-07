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我国哮喘病患诊断及治疗亟待加强

仇玉青

2019年07月07日08:36 来源：人民网-人民日报海外版

　　近日，国际权威医学期刊《柳叶刀》发表了中国学者完成的《中国成人哮喘流行状况、风险因素与疾病管理现状》研究结果，明确了我国成人哮喘流行现状，即我国20岁及以上人群哮喘患病率为4.2%，患者总数达4570万，远超以往估计，且哮喘患者诊断率和治疗率较低。该项目研究负责人、中国医学科学院北京协和医学院校长，国家呼吸临床研究中心主任王辰院士指出，在我国哮喘是常见病、多发病，已经成为主要的、亟待认真面对和解决的公共卫生与医疗保健问题之一。

　　据悉，该研究的牵头单位包括中日友好医院、中国医学科学院呼吸病学研究院、国家呼吸临床研究中心、首都医科大学呼吸病学系。研究显示，我国20岁及以上人群哮喘患病率为4.2%，其中男性患病率4.6%，女性患病率3.7%，患者总人数4570万（其中男性2570万，女性2000万）。以上哮喘患者中26.2%存在肺功能气流受限，且年龄越大比例越高。这项研究始于2010年，采取多阶段分层整群随机抽样的流行病学调查方法，对具有代表性的10省市5万余名城乡居民，进行现场调查及肺功能检查。

　　华中科技大学公共卫生学院教授邬堂春表示，中国呼吸疾病的流行状况长期以来被低估，“中国成人肺部健康”研究以严格的科学方法揭示了中国慢阻肺、哮喘等主要呼吸疾病带来的负担，展示出严峻的发病与防治形势。

　　专家表示，过敏性鼻炎、吸烟、幼年时期肺炎或支气管炎病史、父母有呼吸系统疾病史以及低教育程度等，与患哮喘病风险有直接关。其中吸烟者较非吸烟者更易罹患哮喘，控烟依然是哮喘防控中最重要的手段之一；在非吸烟人群中，大气污染、室内空气污染及居所霉斑暴露，均可增加哮喘的患病风险。

　　研究显示，我国哮喘患者中有71.2%从未被医生诊断，只有5.6%的人接受了基本糖皮质激素治疗，同时该项研究还显示，我国成人哮喘人群中，肺功能气流受限比例达26.2%，远高于发达国家16.2%至18.8%的水平，说明疾病控制水平亟待提升。

(责编：蔡熊更、崔元苑)


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