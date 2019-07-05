急性心梗救助公益活动在甘肃平凉市持续推进

2018年6月27日——近日，由中国人民解放军全军心血管内科专业委员会、中国人民解放军总医院联合主办的“医联长征路，军民齐脉动”公益活动走进红色革命圣地甘肃，开展一系列具有长征精神和会师精神为特色、以精准扶贫为核心的大型健康交流和教育公益活动。自2017年6月以来，全军心血管内科专业委员会主办的“医联长征路，军民齐脉动”项目已经走过了延安和遵义两地，通过“重走长征路”的形式，以点带面，将优质医疗资源下沉到红色革命老区，帮助基层医疗单位完善胸痛疾病诊疗体系建设，为贫困群众带来治病防病知识，使更多胸痛患者获得及时规范的救治。

传承红色基因，送健康到基层

急性心梗救助公益活动甘肃站从革命老区会师圣地会宁县出发，走进平凉。中国人民解放军总医院（301医院）心内科主任、全军心血管内科专业委员会主任委员陈韵岱教授带领下，首都医科大学附属北京安贞医院首席专家吕树铮教授、甘肃心血管病专业委员会主任委员、兰州大学第二医院白锋副院长、陆军总医院心血管内科主任李俊峡教授、中国人民解放军海军总医院心脏中心主任李田昌教授、新疆军区总医院心内科主任甘继宏教授、中国武警总医院心血管内科主任马东星教授等多位心血管内科专家平凉市基层医生重点交流了“基层胸痛中心”建设的重要性，并通过系列公益活动如义诊巡诊、爱心捐赠、调研培训、健康讲座、救助救治、护士交流研讨等项目，推进基层胸痛中心建设，实现基层各医疗单位间的远程学术交流、培训指导、互帮互助、资源共享，提高各单位间协同能力。

平凉市人民医院胸痛中心经验交流会

中国人民解放军总医院（301医院）心血管内科牵头护士长李海燕在平凉市人民医院进行护士交流研讨

互联网大数据助力远程医疗，打造救心高速路

在平凉市人民医院胸痛中心经验交流会上，全军心血管内科专业委员会专家们还着重与来自平凉市各级基层医疗机构的医生进行了远程医疗网络经验分享。

作为分级诊疗的重要抓手，远程医疗有助于推动优质医疗资源下沉、提高基层卫生医疗水平，使军地群众对基层医疗更加信任。

白锋教授介绍：“互联网大数据和心血管医疗的结合真正产生了1+1大于2 的效果，预防筛查方面，借助互联网技术，进行高危人群筛查和大数据收集，提升了预防筛查能力；院前急救方面，通过完善的院前急救数据信息系统，高危患者可以直接启动绿色通道、争取救治时间，真正做到“患者未到、信息先到”；此外，对于区域协同救治体系，在大数据等高技术手段的帮助下，通过胸痛中心的远程指导和信息建设，大大提高了区域内的救治水平。”

信息化为基层医疗发展提供了重要的支撑，推动形成“基层首诊、远程会诊、双向转诊”的分级诊疗格局。会宁县人民医院的远程医疗网络是在301医院的指导下建设、完善的，建立了现代化、标准化远程会诊中心。截至目前，会宁县人民医院向省级医院远程会诊4443 例，通过系统远程指导乡村两级医疗机构开展诊疗974例，完成远程实时教学728课时，取得了可喜的成果。会宁县人民医院刘洋基院长表示：近期会宁县人民医院的远程医疗即将投入使用，这意味着远程网络将使我们与全军心血管专业委员会、301医院心内科离得更近，学术交流、难点病例分享更便利，而这些最终将大大提高我们县医院医生的诊疗能力从而也最终惠及更多患者。

解放军总医院是国内最早开展国际国内远程医学活动的单位，目前已建成全国最大远程医疗会诊中心，业务范围涵盖远程会诊、远程教育、疑难病例及多学科讨论、居家养老服务、远程学术交流、远程医学健康管理及远程紧急救治等多方面。多次完成国内外重大突发事件保障任务，是全国远程医学服务的一面旗帜及应用示范基地。在实践中形成了独具特色的远程医学理论体系，积累了深厚的实践基础与技术储备。

解放军总医院远程医学中心一直致力于发动、组织本院及国内外优秀的医学专家资源向全国各级医院提供远程医疗及远程教育培训服务，建立了1300多家远程医院，以响应及时、高质量的服务赢得了医院及患者的充分认可。

陈韵岱教授介绍：“举例来说，在心血管疾病救治方面，对口的基层医院一旦有危重患者，就会启动远程平台，通过上传病历，在线视频，为患者制定救治方案，及时挽救患者生命；同时远程平台在基层医生的培训方面也发挥了巨大作用，打破了空间壁垒，基层医生可以通过手机观看每周的医生查房，病例讨论，并通过留言探讨诊疗问题。”

“医联长征路，军民齐脉动”优秀医疗资源深入革命老区系列公益活动中，陈韵岱主任表示：“就目前基层的现状来看，因病致贫、因病返贫仍是一大难题，此次公益活动有效推进精准健康扶贫工作进程，项目结束后全军心内科专委会的专家们将继续前往兰州参加敦煌国际心血管病论坛，为加强区域发展、推进西北地区心血管疾病诊疗水平的提高和规范管理献计献策。”