急性心梗救助公益活动甘肃站正式启动

2018年6月26日——“会宁会师是红军长征路上重大的历史转折，如今，人民健康和心血管疾病的斗争取得了进展，但这场斗争仍在持续，今天，全国心血管专家不远万里来到会宁这片红色热土，携精湛医术而来，带长征精神而归，这次与当地专家和当地军民另一种形式的‘会师’将共同开启一场极具意义的红色历练之旅。”甘肃省医师协会心血管内科医师分会主任委员张钲教授在“医联长征路，军民齐脉动”优秀医疗资源深入革命老区系列公益活动甘肃站启动仪式上，对专家团队一行表示欢迎和感谢。

为不断满足基层人民群众对医疗服务和健康生活的新要求，近日，由中国人民解放军全军心血管内科专业委员会、中国人民解放军总医院联合主办的“医联长征路，军民齐脉动”公益活动走进红色革命圣地甘肃，开展一系列具有长征精神和会师精神为特色、以精准扶贫为核心的大型健康交流和教育公益活动。此次公益活动通过“传帮带”为基层带去先进的医疗理念和管理模式，让基层及偏远地区群众能够享受到优质的医疗服务，同时留下一支有能力、可支撑的本土医疗卫生队伍，为脱贫攻坚提供坚实的人才基础。

传承红色基因，追忆革命历史，我们在路上

自2017年6月以来，全军心血管内科专业委员会主办的“医联长征路，军民齐脉动”项目已经走过了延安和遵义两地，通过“重走长征路”的形式，以点带面，将优质医疗资源下沉到红色革命老区，帮助基层医疗单位完善胸痛疾病诊疗体系建设，为贫困群众带来治病防病知识，使更多胸痛患者获得及时规范的救治。

“医联长征路，军民齐脉动”甘肃站启动仪式

急性心梗救助公益活动甘肃站在革命老区会师圣地会宁县正式启动，项目启动当天，在中国人民解放军总医院（301医院）心内科主任、全军心血管内科专业委员会主任委员陈韵岱教授带领下，首都医科大学附属北京安贞医院首席专家吕树铮教授、甘肃心血管病专业委员会主任委员、兰州大学第二医院白锋副院长、陆军总医院心血管内科主任李俊峡教授、中国人民解放军海军总医院心脏中心主任李田昌教授、新疆军区总医院心内科主任甘继宏教授、中国武警总医院心血管内科主任马东星教授等多位心血管内科专家首先参观了红军会宁会师旧址，重温红色历史，感受老一辈无产阶级革命者的担当，陈韵岱教授表示，希望借助这次活动的机会用我们的技术和经验为老区人民的健康尽一些绵薄之力，未来我们也会继续继承和发扬革命传统，以革命精神的传播者、红色文化的弘扬者的身份投身到健康公益事业和工作中，为提升老区医疗服务能力及“因病致贫”脱贫攻坚战贡献自己的力量。

全军心血管内科专业委员会作为军内乃至全国心血管领域的中坚力量，旨在通过公益活动义诊巡诊、爱心捐赠、调研培训、健康讲座、救助救治等项目，推进军内胸痛中心建设，实现基层各医疗单位间的远程学术交流、培训指导、互帮互助、资源共享，提高各单位间协同能力。

大病不出县：基层胸痛中心诊治流程建设迫在眉睫

基层医疗服务能力不足，是目前实现分级诊疗的最大障碍。目前，我国基层医院快速识别、快速转运、规范化治疗能力有待提升，实现大病不出县的目标，提升县级医院承接能力迫在眉睫。

近年来，心血管急症患者如急性心肌梗死、主动脉夹层、急性肺动脉栓塞等患者日益增多，但与之不匹配的是，在红色革命老区，多数患者发生胸痛等主要症状后没有立即送往医院救治的意识，即使送往附近的基层医院，患者也得不到及时专业的救治。而随着我国胸痛中心的建设，这些状况有望得到改善。中国人民解放军海军总医院心脏中心主任李田昌教授表示：“胸痛中心的建设可为以急性胸痛为主要临床表现的急危重症患者提供快速、高效和规范的诊疗系统，已经成为衡量急性心肌梗死救治水平的重要标志之一。”据悉，未来三年，中国胸痛中心建设将进入快速发展期，并计划在全国建设1000家高质量胸痛中心。

为建立科学的急性心血管疾病区域协同医疗救治体系，提高急性心血管疾病救治能力和救治水平，促进甘肃省各级医院及我国中西部地区胸痛中心的建设，在中国心血管健康联盟、中国胸痛中心总部指导下，由兰州大学第一医院心脏中心牵头于2017年7月21日成立了甘肃省胸痛中心联盟。通过制定网络医院转诊流程、院前急救转运流程，院内发病急救流程，不断优化改进，甘肃省各级医院已初步探索出符合甘肃客观条件的心血管急危重症区域协同救治模式。

此次活动中，全军心血管内科专业委员会专家们与会宁县、平凉市基层医生重点交流了“基层胸痛中心”建设的重要性。实现胸痛患者的快速救治，县级医院不仅要在医院内建立规范的诊疗流程，还要加强与省市级区域医疗中心的就诊网络联系，最终才能形成区域协同救助机制，使区域内所有急性心肌梗死患者获得优化救治，最大限度地缩短患者救治时间。

军民齐脉动：全国心血管中坚力量走基层、送健康

在与当地医院的学术交流中，陈韵岱专家团首先来到会宁县人民医院，在当地医生陪同下参观了胸痛中心各系统的急救流程、急救设备和核心团队的急救能力，同时了解到，医院在疾病的诊治和急救、整合医疗资源以及胸痛中心的建设等方面有很好的表现，但对于如何整体提高急性胸痛的救治能力、建立和完善规范的救治网络及急救流程体系方面还缺乏经验和改善对策。专家团队和当地医生就院前急救和胸痛中心数据库等问题进行了针对性的交流，希望在实践中持续改进、不断优化，建立起更加高效的救治流程、救治体系，最大限度的缩短患者救治环节的时间。

陈韵岱专家团队在会宁县人民医院经验交流

即使查房路上，依然在为当地病人解读报告

张钲教授在会宁县人民医院进行义诊

此外，在当地专家的带领下，新疆军区总医院心内科主任甘继宏教授、中国人民解放军总医院（301医院）心内科行政副主任郭军教授、中国人民解放军总医院（301医院）心内科王晶教授一行前往警营，结合自身丰富实践经验，向当地武警官兵们分享和普及了心脏康复、心肺复苏等急救知识，手把手地教官兵们急救操作技能。郭军介绍：“武警官兵是冲在最前线，守护人民群众的财产和生命安全群体，这次难得的紧急救护知识的培训教学让官兵们满载而归，在现场，专家们通过讲授和实际演练相结合的方式，深入浅出为大家介绍了心脏科普知识和心肺复苏的操作要点和动作要领，提高了官兵实战条件下的自救互救能力。”

郭军教授为会宁县武警官兵进行心脏科普知识讲解

会宁县武警官兵现场学习心肺复苏等急救措施

6月27日，会宁县活动结束后，专家团又继续马不停蹄赶往平凉市，继续与当地的学术交流及经验分享。‘医联长征路，军民齐脉动’优秀医疗资源深入革命老区系列公益活动将继续响应健康中国的国家战略，一步步把“一带一路”建设推向前进，将优质的医疗服务辐射到更多革命老区的百姓为。陈韵岱主任表示：“就目前基层的现状来看，因病致贫、因病返贫仍是一大难题，此次公益活动有效推进精准健康扶贫工作进程，项目结束后全军心内科专委会的专家们将继续前往兰州参加敦煌国际心血管病论坛，为加强区域发展、推进西北地区心血管疾病诊疗水平的提高和规范管理献计献策。”