为什么一定要做血液的检查？

本期节目：小小化验单，隐藏大学问！

血液流经全身各个脏器组织，所以是脏器组织的一面镜子。血液本身又是一个独立的生理系统，可以发生的血液系统疾病，而且种类不少。所以说，在各种疾病状态下检查血液，就是采一定量静脉血，很方便，检测其中某种成分不但有好处，而且是必需的，反应机体某一方面出现问题。

在血常规的检测里，大概有两个建议，一个就是能采静脉血就采静脉血，这样的血常规的结果可能更符合机体的状况。另外，尽量每次检测能够在同一时段去采，比如今天早晨采的，下次的时候还是早上。不要今天是早上，明天是下午，因为有些结果有时相性，不同时间点的细胞比例、激素水平等也会有差异。

采血前饮食需要注意：采血前一天不吃过于油腻、高蛋白食物；采血前一天避免大量饮酒；采血前一天晚8点以后禁食，正常饮水；建议采集清晨空腹血，安静5分钟后坐姿采血；采血后，需在针孔处进行局部按压3-5分钟止血，不要揉，以免造成皮下血肿。

目前，血常规都是机器自动检测，有异常情况，提示给我们再做镜检。机器做完会出来很多数值，我们血常规的单子主要看三项，一个是白细胞、红细胞和血小板。这三项是血常规一定要看的。

白细胞计数不高就不是感染？不完全正确！首先感染分病毒和细菌性，病毒感染，白细胞计数可能正常或降低，即使白细胞总数正常，再看中性粒细胞和淋巴细胞分类和绝对值的变化。过敏患者嗜酸细胞比例或绝对值升高。

如果一次白细胞升高，我们可能建议你复检，如果白细胞明确升高，我们都会有涂片，涂片有异常的情况下，我们都会请血液科大夫检测，这是一个连贯的。如果轻微的低和轻微的高都不用特别恐慌，我们现在默认基本上10%以内。10%升高可能对于你来说有异常，这个时候需要监控。

红细胞计数和血红蛋白主要看是否贫血，血红蛋白含量的正常值区间是有性别差异的；血小板计数目的是看有没有出血倾向，血栓风险。其数量的改变临床影响因素多，一定记得复查！

专家简介：

刘向祎，首都医科大学附属北京同仁医院检验科副主任，医学博士，教授，研究生导师。医学实验室认可主任评审员，中华医学会检验分会临床化学组委员，北京中西医结合学会副主任委员，北京医学检验学会分析测试分会副主任委员， 全国医用临床检验实验室和体外诊断标准化委员会委员，国际TC212第一工作组中国唯一临床实验室成员。专业是临床检验诊断学。

擅长：生物标志物的筛选及在诊断治疗中的应用。