缓解便秘不能只靠泻药 

便秘是晚期恶性肿瘤病人常见且较为痛苦的症状之一，其发生率可高达50%~70%，各种恶性肿瘤便秘发生率排前几名的依次为胃肠癌、妇科恶性肿瘤、食管癌、乳腺癌、肺癌、肝胆癌。

肿瘤患者便秘很常见，其原因多为：1.肿瘤本身的影响。癌症患者机体慢性消耗，调节排便的中枢神经功能减退，肿瘤造成的消化道梗阻、疼痛引起肠道运动抑制等，都会导致便秘。2.卧床时间增多，活动减少，导致胃肠蠕动减弱，中医上有“久窝伤气”一说，长期卧床导致气虚，从而排便无力。3.饮食结构改变。食物中缺乏粗纤维、食欲较差、进食较少、水分摄入不足等，不能刺激肠蠕动，且粪便不能被充分软化以至便秘。4.肿瘤患者服用的一些药物，如长春碱类、止吐药、泻药、利尿药、抗抑郁药、抗胆碱类药物、阿片类止痛药物等，均可引起便秘。5.精神、心理因素。精神高度紧张、焦虑可造成神经反射失调等。

针对这些原因，建议肿瘤患者做以下一些尝试来防止便秘：

1.促进肠道的自我管理：不刻意抑制便意及排便，形成定时排便的习惯，保证每天排便1~2次。

2.改善饮食搭配，增加膳食纤维，如水果、绿叶蔬菜、谷物、面包、粗粮。无心肾功能不全的前提下，增加液体摄入，每天晨起后饮1杯温开水，保证每日饮水量在1000~1500毫升，可保证大便顺滑，加速结肠传输。

3.适量运动，特别是卧床患者，可进行提肛运动及腹部按摩，于肚脐周围沿顺时针方向按摩，以刺激肠道蠕动、增加腹压、促进排便。

4.解除肿瘤本身压迫，维持水电解质平衡，选用副反应相对较小的止痛药物，如溴甲纳曲酮、爱维莫潘、芬太尼等，或使用吗啡等止痛药时适当加用缓泻剂等。

5.合理使用导泄药物。泻药可分为几类——渗透性缓泻剂，如乳果糖、聚乙二醇、矿物盐制剂等，易致严重腹泻、脱水、电解质紊乱，对老年张力迟缓型便秘效果不佳；容积性缓泻剂，如欧车前、甲基纤维素、麦麸，适用于不能用力排便及食物中缺乏纤维素的患者，服药后需大量饮水，故不适用于一般情况差、吞咽困难及严重便秘者；刺激性缓泻剂，如比沙可啶、番泻叶、酚酞，长期大量服药可损伤肠壁神经丛细胞而加重便秘；润滑缓泻剂如开塞露等。患者要根据情况，听从医生建议选择服用。特别要注意的是，任何刺激肠道、引起肠痉挛的缓泻剂，均禁用于治疗粪便嵌塞或存在肠梗阻的患者，以免导致剧烈腹痛甚至消化道穿孔。▲