长期吸烟、穿得太紧、运动不够等 六个“坏蛋”破坏血液循环

血液作为人体中运送营养物质和代谢废物的重要介质，只有流通顺畅才能更好地工作。如果血液循环差，全身多个器官都会受累，比如胃肠道血液循环差，会导致营养不良、食欲下降；四肢肌肉、皮肤血液循环差，易导致肌肉疲劳、酸痛，甚至手脚麻木、四肢发凉、跛行和皮肤溃烂等严重症状。到底是什么影响了血液循环？

1.营养不良。通过合理膳食，我们可以从中摄取维生素、矿物质等身体所需的营养物质。如果营养摄取出现障碍或偏食，则可能导致营养物质缺乏。营养不良会严重影响血液循环，人体可能出现免疫力低下、血管脆性增加、精神状态差等表现。所以，日常生活中既不能暴饮暴食，也不能厌食偏食。如果因为疾病导致无法进食，要积极治疗原发病，病情严重者可采取静脉营养支持。

2.高血糖。糖尿病患者由于高血糖，导致血液黏稠度变高，从而引起血管内皮损伤，血管基膜增厚，红细胞聚集，血小板黏附和聚集在血管内膜下，最终形成微血栓或微血管闭塞，医学上称之为“糖尿病微血管病变”。轻度血管病变表现为指甲紫绀、四肢发凉、手脚麻木；严重病变累及大血管时，可引起末梢皮肤坏疽，皮肤破溃不易愈合等情况。其主要解决办法为合理饮食，在专业医生指导下严格控制血糖；轻度血管病变患者可通过血糖控制改善症状，病情严重者在血糖控制较好的情况下，可采取手术治疗改善病情及预后。

3.缺乏运动。合理锻炼可扩张外周血管，增加血氧含量。上班族长时间坐着工作，老人总躺着看电视，都可能导致末梢氧含量降低，血液循环变差。常见表现为面色苍白、免疫力下降，严重者可能出现脱发、疾病缠身等情况。所以，建议大家静坐、站立时间不超过半小时，常起来走动走动，实在没时间运动，可以在座位上做腿和脚的局部活动，如绷脚尖等，以增加血液循环。

4.穿得太紧。穿着紧致有型是当下很多年轻人追求的潮流，殊不知长期穿紧身衣服，可能“裹”出多种病，导致血液循环变差，出现四肢麻木疼痛、骨骼发育不良、神经损伤等问题。所以，紧身衣服要少穿，回家一定要换回宽松衣服，解放一下身体。

5.吸烟。长期吸烟容易导致血液中的有害物质，如烟焦油、尼古丁、一氧化碳等堆积，引起血管收缩，导致血液循环变差。长期吸烟的人可出现发育迟缓、记忆力减退、注意力不集中、手脚冰凉等表现。研究表明，吸烟者的冻疮几率也明显高于不吸烟者，这说明吸烟会严重影响血液循环。戒烟是最好的解决途径。

6.压力大。现代人生活节奏快，工作学业繁重，长期处于高度紧张状态，可能导致人体内分泌调节机制失常，迷走神经兴奋，引起血管收缩，导致末端血液循环变差，出现注意力不集中、头晕、头痛、手脚冰凉麻木、心悸等问题。这就需要我们合理调节心理压力，找朋友聊聊天，出去散散步，必要时可以寻求心理医生的帮助。