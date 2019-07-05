羊水快流干 紧急手术挽救母子

“我从医十几年，也是第一次碰到这么难生出来的胎儿。”中山大学孙逸仙纪念医院妇产科付帅医生说。日前，中山大学孙逸仙纪念医院新一批援藏医疗队入藏第一天就完成了一例急危重剖腹产手术。历经3个小时，医疗队终于成功帮28岁极危重孕产妇救回宝宝。

原来，产妇在怀孕期间因为没有规律产检，胎位变化了也没有及时发现。当天凌晨在家，她突然出现羊水破裂，腹痛越来越严重。

入院后医生发现胎儿胎位不正，而且宫口只开了2指，孩子的脚丫已经伸到产道里。B超结果显示产妇宫内羊水已流干，但是万幸的是胎心尚有一分钟140次，付帅和医生们当即决定开展手术。

所幸手术顺利，目前，产妇母女两人恢复状况良好。

付帅表示，此次出现胎儿脱出的情况是因为产妇没有按时规律地进行产检，导致近一个月内胎位出现变化也没有及时察觉。

付帅强调，骨盆异常、头盆不称、胎头衔接受阻、胎儿在宫腔内活动范围受限或过大等客观原因，都会导致胎位变化，且变化前后不一定会有明显征兆，孕妇只能通过定期产检发现问题，选择合适的分娩方式。如果发现胎位不正且严重影响孕妇及胎儿生命，应择期进行剖宫产手术。